Nadal y Thiem sufren reveses con sus entrenadores antes del Abierto de Australia

14 ene (Reuters) - El número dos del mundo, Rafa Nadal, y el finalista del Abierto de Australia del año pasado, Dominic Thiem, han sufrido sendos reveses, ya que sus entrenadores no han podido viajar a Australia para el primer Grand Slam del año.

Los tenistas y los miembros de la organización tienen que someterse a una cuarentena obligatoria de 14 días a su llegada a Australia antes de participar en los eventos de preparación a partir del 31 de enero en Melbourne Park, donde se celebrará el torneo del 8 al 21 de febrero.

El entrenador de Nadal, Carlos Moyà, dijo que no viajará a Australia debido a las estrictas restricciones sanitarias.

"Después de hablar con Rafa, hemos decidido que no viajaré a Australia", dijo Moyà, ex número uno del mundo, en las redes sociales. "Seguiré el torneo desde casa y me quedaré con mi familia, padres e hijos debido a la delicada situación que vive España con el virus. La mejor de las suertes para el equipo".

Nadal, Thiem y el ganador del Abierto de Australia, Novak Djokovic, estarán entre los mejores jugadores en cuarentena en Adelaida y luego se dirigirán a Melbourne para la ATP Cup y el Grand Slam.

El entrenador de Thiem, el chileno Nicolás Massú, no viajó a Australia tras dar positivo en la prueba de coronavirus.

"Antes de despegar, recibimos el sorprendente mensaje de Nicolas Massú de que había dado positivo en la prueba", dijo el padre de Thiem, Wolfgang, según el diario austriaco Kurier.

"Nico se hará la prueba de nuevo en unos días. Esperamos que sea negativo entonces y que pueda viajar pronto."

Con las restricciones a la llegada a Australia, era poco probable que Massú pudiera formar parte del equipo de Thiem en Melbourne Park.

Thiem, que perdió contra Djokovic en Australia en la final de 2020, entrenará con el austriaco Dennis Novak durante el período de cuarentena, en el que se permite a los jugadores cinco horas fuera de sus habitaciones de hotel para prepararse para el torneo. (Información de Sudipto Ganguly; editado en español por Emma Pinedo)