Fútbol.- El Real Madrid cede al delantero serbio Luka Jovic al Eintracht hasta el final de temporada

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid confirmó este jueves la cesión hasta el final de esta temporada del delantero serbio Luka Jovic al Eintracht Frankfurt alemán, por lo que el jugador, que no ha gozado de excesivas oportunidades en su temporada y media, vuelve a su club de origen.



"El Real Madrid CF y el Eintracht de Frankfurt han acordado la cesión del jugador Luka Jovic hasta el final de esta temporada", comentó escuetamente el conjunto madridista.



Por su parte, el equipo germano, que ya había avanzado el pasado martes que estaba muy cerca de cerrar el regreso del internacional, celebró la vuelta de un jugador que "no lo ha tenido fácil recientemente" en el Real Madrid.



"Es importante para él volver a encarrilar su carrera y su gran deseo era volver al Eintracht. El Real Madrid sabe que está en buenas manos con nosotros y que aquí Luka puede desarrollarse. Y en el Eintracht tenemos claro que tenemos otra excelente opción en la delantera", expresó el director deportivo del Eintracht, Fredi Bobic, que cree que al atacante le vendrá bien estar "en un ambiente familiar".



El 13 veces campeón de Europa puso sus ojos en el balcánico en el verano de 2019 por su juventud y por su buenas dotes goleadoras en el conjunto de Frankfurt, con el que anotó 36 goles en 75 partidos desde su llegada en 2017.



Por ello, pagó más de 60 millones para reforzar el puesto de '9' en el que Karim Benzema no tenía relevo, pero Jovic no ha tenido excesivo brillo ni demasiadas oportunidades en esta temporada y media, con sólo dos goles anotados ante el Leganés y Osasuna.



En total, el serbio deja el club madridista con 32 partidos disputados, 27 en su primera campaña, y tan sólo cinco en la actual en la que parecía no contar demasiado para un Zinédine Zidane que en ocasiones había apostado por Mariano Díaz.



Además, esta etapa también ha estado marcado por los continuos problemas físicos, coronavirus incluido, y por polémicas como la denuncia de la policía de su país a mediados de marzo por viajar a Serbia saltándose el confinamiento o por la barbacoa que realizó en junio junto a sus compatriotas Ivan Saponjic (Atlético) y Nemanja Maksimovic (Getafe) en medio del estricto protocolo impuesto por LaLiga.