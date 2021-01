Cobre prolongará la buena racha de las acciones chilenas

(Bloomberg) -- La fuerte demanda china de cobre debería implicar que las acciones chilenas, el mercado con el mejor desempeño del mundo en 2021, tendrán más espacio para avanzar incluso en medio de la incertidumbre política, dijo una de las administradoras de fondos accionarios con los retornos más altos en el país.

“Mientras el cobre se mantenga por encima de los US$3 la libra, este será un buen año para la bolsa chilena”, afirmó Gutenberg Martínez, quien administra Quest Acciones Chile Fondo de Inversión, el fondo chileno con el segundo mejor desempeño anualizado de los últimos cinco años, según datos compilados por Bloomberg.

En lo que va de 2021, el S&P IPSA ha ganado 10,4% en moneda local, el mejor desempeño entre los principales índices que registra Bloomberg, seguido por el índice Colombo All-Share de Sri Lanka, con un 9,9%. El aumento se atribuye principalmente a la demanda de materias primas de China, una percepción de apetito global por el riesgo, y las apuestas de que la presidencia de Biden en Estados Unidos impulsará la demanda de acciones que deberían beneficiarse de las iniciativas para frenar el cambio climático. Eso explica el aumento de 22% que han registrado en 2021 los ADR de Sociedad Química y Minera de Chile SA, uno de los principales productores mundiales de litio.

Una buena manera de equilibrar los riesgos en 2021 sería sobreponderar a algunas empresas indexadas al dólar, dijo Martínez. También hay oportunidad en acciones bancarias subvaloradas, como Banco de Crédito e Inversiones o Grupo Security, y en algunos minoristas. En el sector de commodities todavía hay valor en Empresas Copec y Empresas CMPC, señaló.

Se espera que el repunte económico en Chile sea más fuerte que en muchos de los países de la región, mientras que la nación parece estar liderando la adquisición de vacunas en América Latina. Sin embargo, el mayor productor de cobre del mundo tiene un agitado calendario electoral por delante. Chile comenzará a redactar una nueva Constitución este año, después de que la ciudadanía vaya a las urnas en abril para elegir a los miembros de la convención que estará a cargo de esta tarea. Las elecciones presidenciales se celebrarán en noviembre, en medio de las crecientes demandas sociales que dejaron las protestas de 2019.

Incluso con la incertidumbre relacionada con la redacción de una nueva Constitución, las valoraciones de las acciones chilenas son demasiado atractivas para ignorarlas, sostuvo Martínez. En los últimos 10 años, el S&P IPSA ha perdido 5,8%, mientras que en el mismo período, el S&P 500 ha ganado 194%. El índice de referencia chileno tiene espacio para ganar entre 7% y 10% adicional por año durante varios años, según Martínez.

El precio del cobre, la principal exportación de Chile, ha subido alrededor de 70% desde el mínimo de marzo y estas ganancias no se han incorporado por completo en el mercado de acciones, dijo Martínez. El petróleo barato también ayudará al mercado local en 2021, mientras que las tasas bajas deberían aumentar la demanda de acciones, sostuvo.

