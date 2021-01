Repuntan ventas de deuda de grado especulativo en América Latina

(Bloomberg) -- Las empresas latinoamericanas están preparando una gran cantidad de ventas de bonos con grado especulativo, aprovechando la demanda de los inversionistas en una de las pocas regiones que aún ofrece rendimientos.

Al menos tres emisores de alto rendimiento están alistando ofertas y se vislumbran posibles acuerdos de compañías brasileñas y chilenas, entre ellas la productora de carne de res Marfrig Global Foods SA y el proveedor de telefonía móvil WOM SA.

Las empresas buscan refinanciamiento después de que los rendimientos para la deuda latinoamericana cayeran a 4,35% desde un máximo de 13% en mayo, mientras que los inversionistas buscan rendimientos más altos que los ofrecidos en otros mercados emergentes y en medio de US$16,4 billones de deuda de rendimiento negativo a nivel mundial.

“Latinoamérica es donde se ofrece el rendimiento y es por eso que los inversionistas básicamente están acudiendo a él”, dijo Soummo Mukherjee, analista de crédito senior de Lucror Analytics.

Ya esta semana, el banco brasileño Itaú Unibanco Holding vendió el martes US$500 millones de deuda con un rendimiento de 3,95%, mientras que el productor de etanol FS Bioenergia reabrió los bonos con vencimiento en 2025 y vendió el lunes US$50 millones adicionales con un rendimiento de 8,352%, según Lucror.

Fitch Ratings asignó una calificación BB a una posible oferta de US$1.000 millones de Marfrig, mientras que S&P Global Ratings otorgó una calificación de B+ al acuerdo de bonos de WOM, que se espera sea de hasta US$450 millones. La empresa de logística Simpar SA comenzó a realizar llamadas con inversionistas, las que probablemente serán seguidas por una emisión de un bono denominado en dólares.

Las compañías de alto rendimiento y las firmas financieras podrían vender hasta US$45.000 millones del total de US$75.000 millones en ventas de bonos corporativos latinoamericanos que se esperan este año, según datos compilados por JPMorgan Chase & Co. Eso representaría un máximo para los emisores de deuda de grado especulativo desde al menos 2017, según el banco.

El sector está preparado para una buena racha en 2021, y este año puede tener un mejor desempeño que el crédito de grado de inversión, dijo Natalia Corfield, jefa de investigación de crédito corporativo para América Latina de JPMorgan.

El banco recomienda algunos créditos más bajos en la escala de calificaciones, incluidos los bonos perpetuos de Banco do Brasil, las notas con vencimiento en 2027 de la cementera Cemex SA y los bonos de la empresa chilena AES Gener SA con vencimiento en 2079. Todos ellos tienen un rendimiento de 5% o más, según datos compilados por Bloomberg.

“La deuda de alto rendimiento de Latinoamérica tuvo un desempeño inferior en 2020 y tiene más espacio para subir en 2021. Pero estamos siendo muy selectivos”, dijo Corfield. “No estamos recomendando todo lo que sea de mayor rendimiento”.

