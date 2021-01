Fútbol/Supercopa.- Previa del Real Madrid - Athletic Club

La 'garra' del Athletic quiere abrir las dudas del campeón



El Real Madrid inicia la defensa de la Supercopa en otro momento irregular en ataque y ante un rival que ya sabe como incomodarle



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid y el Athletic Club disputarán este jueves en La Rosaleda de Málaga (21.00 horas) la segunda semifinal de la Supercopa de España, un duelo en el que el teórico favoritismo que recae sobre el conjunto madridista, actual campeón, se minimiza algo con su actual irregularidad y por el posible efecto positivo de la llegada de Marcelino García al banquillo vizcaíno.



El equipo de Zinédine Zidane inicia la defensa de su título del año pasado inmerso en nuevas dudas tras sus dos últimos tropiezos a domicilio en LaLiga Santander y en un aparente pequeño bajón en su fútbol respecto a hace algunas semanas. De ello se quiere aprovechar el conjunto vasco, tampoco excesivamente irregular, pero que ya fue capaz de crearle problemas no hace demasiado a su rival en LaLiga Santander.



El Real Madrid ya sabe lo que le puede esperar ante un Athletic, que el pasado 15 de diciembre en el Di Stéfano le exigió y cerca estuvo de llevarse un punto jugando con diez una hora de partido por el exceso de ímpetu de Raúl García. Entonces, era Gaizka Garitano el que dirigía a los 'Leones' y ahora será Marcelino García el que le examine en el segundo partido del asturiano que se estrenó con derrota liguera en San Mamés ante el FC Barcelona (2-3).



Todo añade más igualdad a lo que lleva ya consigo jugar a cara o cruz, una especialidad en la que, sin embargo, el 13 veces campeón de Europa ha sabido manejarse a la perfección desde la llegada de Zidane. Nadie ha ganado a partido único al técnico francés, que busca en esta Supercopa su undécimo título para quedarse a tres del récord de Miguel Muñoz apoyado en el paso adelante que han dado sus jugadores en las citas 'importantes'.



Además, el actual campeón llega con ganas de resarcirse tras su floja imagen en El Sadar y todas las vicisitudes que pasó para llegar a Pamplona. La salida con destino a la soleada Málaga, una ciudad alejada de 'Filomena', no fue fácil y allí espera 'calentar' su fútbol para solventar un duelo siempre atractivo frente a un Athletic que no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de jugar otra final, a la espera de la que tiene pendiente ante la Real Sociedad de la Copa del Rey.



Los dos equipos rivalizan también en sus problemas ofensivos, más acentuados estadísticamente en el conjunto vizcaíno. En el bando madridista, en cambio, las alarmas han saltado tras otro frenazo en el Martínez Valero y El Sadar, donde volvió a mostrar cierta espesura para generar ocasiones.



YERAY, POSIBLE NOVEDAD DE MARCELINO



Benzema ha visto detenido su mejor momento goleador de la temporada y lleva tres partidos sin ver puerta y sin tampoco tener excesivo impacto ofensivo, lo que aumenta su peso dentro de un equipo, que también espera la definitiva aparición de Eden Hazard y una mayor regularidad de Marco Asensio.



Curiosamente, ninguno de los tres estuvo en la conquista del año pasado, lo que obligó a Zidane a jugar con cinco centrocampistas el torneo acompañando a Jovic. Ahora, el belga y el mallorquín se perfilan de nuevo como los posibles acompañantes del francés en un once que, por la baja de Dani Carvajal, podría ser idéntico al de Pamplona con Lucas Vázquez en el lateral.



Por su parte, el Athletic llega con las piernas algo más descansadas, aspecto clave para tratar de volver a incomodar a su rival como ya hiciese hace unas semanas y con la esperanza de ser más combativo con once. El conjunto vasco, irregular todo el año, no pudo jugar este fin de semana ante el Atlético, un choque siempre de mucha exigencia, y ha podido preparar con cierta tranquilidad este partido que espera le pueda servir de catapulta en la 'era Marcelino'.



Aunque son evidentes los problemas del Real Madrid ante rivales que se juntan cerca del área, no parece que esta vaya a ser la primera intención de los 'Leones', que de todos modos sí buscarán más sus opciones seguramente en rápidas transiciones.



Marcelino, que se encuentra ante la posibilidad de ganar un título apenas recién llegado y después de no tener la oportunidad el año pasado tras ser destituido del Valencia, no puede contar con una pieza importante como el lesionado Yuri, cuya plaza en el lateral izquierdo debería ser para Balenziaga. Además, tendrá que decidir quien acompaña a Íñigo Martínez en el centro de la defensa entre Unai Núñez y el recuperado Yeray Álvarez, quien forma el mediocentro entre Vencedor, Vesga y Dani García, y entre De Marcos y Berenguer.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema y Hazard.



ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Capa, Unai Núñez, Íñigo Martínez, Balenziaga; Vencedor, Vesga; De Marcos, Raúl García, Muniain; y Williams.



--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).



--ESTADIO: La Rosaleda.



--HORA: 21.00/Movistar Vamos.