Carmen Lomana, espectacular por las calles nevadas de Madrid

No sabemos si habrá persona que tenga un gusto tan exquisito como Carmen Lomana, pero lo cierto es que nuestra socialité se ponga lo que se ponga llama la atención. En esta ocasión, nuestra protagonista ha colgado en su perfil de Instagram unas instantáneas en las que muestra el espectacular look que ha elegido en el día de hoy para pasear por las calles de Madrid.



Nos hemos quedado de piedra viendo ese conjunto tan elegante que ha elegido Carmen Lomana. En primer lugar nuestra socialité ha escogido unas botas grises, pantalón blanco pitillo, jersey de lana blanco roto y un abrigo de lo más elegante posible de la misma tonalidad que el jersey.



Y es que no hay nadie que sepa conjuntar mejor que Carmen Lomana, con cada uno de sus looks demuestra tener una delicadeza en todas sus apariciones públicas. Además, la influencer sabe posar de sobra, mostrando siempre esa sonrisa de oreja a oreja que le hace lucir un rostro inmejorable.