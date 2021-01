Vuelven listas de espera en Lima para las UCI, otra vez llenas por covid-19

Hasta la fecha, Perú, que está a la espera de recibir este mes del laboratorio chino Sinopharm un primer lote de un millón de dosis contra la vacuna de la covid-19, ya sumó 1.0037.350 casos sintomáticos confirmados, de los que 38.335 han fallecido. EFE/Sergi Rugrand/Archivo

Lima, 12 ene (EFE).- La Defensoría del Pueblo advirtió este martes que el 99 % de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en Lima y el vecino puerto del Callao están ocupadas, un reflejo de la gravedad de la situación sanitaria en Perú, que ya atraviesa una aparente segunda ola de contagios de la covid-19.

"Las cifras están en rojo y a día de hoy estamos a un 99 % de ocupación de camas UCI con ventilador para adultos en Lima Metropolitana y el Callao", alertó en una entrevista con RPP la adjunta del Defensor del Pueblo, Alicia Abanto.

A nivel nacional, según reporta el Ministerio de Salud, hay alrededor de 6.870 pacientes hospitalizados y, de esos, 1.467 se encuentran internados en las UCI con ventilación mecánica, lo que supone una ocupación del 87 %.

Más allá del colapso hospitalario en Lima y el Callao, donde se concentra el 30 % de la población de Perú, la ocupación en las camas de cuidados intensivos también es superior al 90 % en otras regiones del país, entre ellas la amazónica Ucayali, las sureñas Tacna y Arequipa, la céntrica Huánuco y la norteña Piura.

LARGAS LISTAS DE ESPERA

La Defensoría ya alertó la víspera del incremento de casos en las últimas semanas, especialmente de pacientes graves que requieren ser internados y conectados a oxígeno.

A modo de ejemplo, el organismo concretó que solo el complejo hospitalario Villa Mongrut, en el centro de la capital peruana, acumulaba una lista de espera de 37 pacientes.

De hecho, Abanto señaló que hay una gran cantidad de pacientes que esperan por más de una semana por acceder a las camas UCI y "lamentablemente algunos están falleciendo estando en lista de espera".

En este sentido, la representante de la Defensoría pidió al Gobierno que sincere el número de camas ocupadas y proporcione con "transparencia" información sobre cuántos pacientes se encuentran esperando, a fin de que los ciudadanos puedan acceder a ese servicio a tiempo.

AGOTAMIENTO DEL PERSONAL SANITARIO

Frente a la "alarmante demanda" de camas UCI, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi) exigió esta semana al Ejecutivo afrontar la pandemia como una "tragedia" y planteó una serie de medidas urgentes para limitar el "desgaste" de los profesionales de la salud.

La Sopemi criticó a través de un comunicado la "ausencia de un plan estructurado que permita afrontar la pandemia como tragedia y la no reposición de insumos y equipos biomédicos".

"Lamentamos que en el tiempo de relativa tranquilidad de los últimos tres meses del año 2020 no se hayan corregido las deficiencias que hicieron dramática la actividad frente al virus en la denominada primera ola", sostuvo el gremio, que insistió en que "a esto se suma el desgaste no debidamente recuperado del personal sanitario".

De acuerdo con el último reporte de casos del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas hubo 1.720 contagios confirmados y 55 fallecidos, mientras que 91 personas recibieron el alta médica.

Hasta la fecha, Perú, que está a la espera de recibir este mes del laboratorio chino Sinopharm un primer lote de un millón de dosis contra la vacuna de la covid-19, ya sumó 1.0037.350 casos sintomáticos confirmados, de los que 38.335 han fallecido.