Transportistas bolivianos reclaman con una huelga diferir el pago de créditos

Transportistas bolivianos fueron registrados este martes al bloquear con sus vehículos una avenida, en Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Ábrego

La Paz, 12 ene (EFE).- Los chóferes bolivianos cumplen este martes una huelga de 24 horas con bloqueos callejeros y en algunas carreteras para exigir a las autoridades que dispongan diferir por seis meses el pago de sus créditos bancarios, como ya ocurrió el año pasado por la pandemia de la covid-19.

Ciudades bolivianas como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Sucre registran desde la mañana calles y avenidas bloqueadas, en algunos casos con los mismos vehículos de los transportistas.

En La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento, circulan pocos vehículos particulares en las calles y sobre todo se ven motocicletas abriéndose paso en medio de los bloqueos.

El centro paceño, habitualmente lleno de autos, tenía más transeúntes que de costumbre y muy pocos vehículos en circulación debido a un bloqueo en la plaza del Estudiante, uno de los principales puntos de circulación hacia otras zonas.

En el lugar varios chóferes sindicalizados estacionaron sus minibuses y trufis o taxis compartidos para cerrar el paso a otros vehículos que tuvieron que darse media vuelta al no poder pasar.

La movilización fue convocada por la confederación de chóferes para pedir que se vuelva a diferir el pago de préstamos bancarios como ya se hizo en 2020.

"No es que no queremos pagar, tampoco vamos a decir que nos condone el banco, sino que nos espere un poco más, ese es el pedido de nuestros dirigentes nacionales y por eso estamos en las calles apoyando a nuestros dirigentes para que puedan solucionar el conflicto", explicó a Efe el representante del sindicato Transportes La Paz, Hilarión Huanca.

Huanca alegó que la situación económica de los transportistas es complicada, pues les está costando ganar el dinero suficiente para mantener a sus familias y cubrir otros gastos como el cuidado de sus vehículos.

LOS ANTECEDENTES

En agosto pasado, el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez aprobó una norma que difirió el pago de préstamos hasta el fin de la gestión 2020 para ayudar a sectores afectados por la caída de la economía debido a la pandemia de la covid-19.

Al acercarse el fin de año, sectores como los transportistas, artesanos y microempresarios empezaron a reclamar que este diferimiento se amplíe por otros seis meses.

El Gobierno de Luis Arce decidió otorgar un periodo de gracia de cuatro meses para que quienes tienen deudas bancarias puedan reprogramar el pago de las mismas, previo acuerdo con la entidad bancaria correspondiente.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, lideró en la víspera una reunión con los dirigentes de los transportistas para explicarles que durante el periodo de gracia los prestatarios no pagarán ni su cuota de amortización ni interés hasta que definan su reprogramación crediticia con el banco.

Sin embargo, los chóferes insistieron en su demanda, dejaron el diálogo y fueron a la huelga de 24 horas, con la advertencia de realizar otras si no son escuchados.

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, reportó más de dos centenares de puntos de bloqueo a nivel nacional y destacó que se permita circular a vehículos particulares.

Del Castillo aseguró que se "garantiza el derecho a la protesta", aunque también calificó de "política" la movilización de los transportistas, quienes rompieron el diálogo "sin un punto de vista técnico formal que vaya vinculado a sus demandas", según un comunicado de su despacho.

El Gobierno asegura que insistirá en dialogar con los movilizados.