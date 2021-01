Paraguay traza el mapa del dengue, con los primeros casos en el marco de la covid-19

Hospitales atienden casos de dengue, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 12 ene (EFE).- Paraguay trabaja en la elaboración de un "mapa de riesgo" donde queden registradas las zonas con presencia de criaderos del mosquito transmisor del dengue, cuando ya se han confirmado los primeros casos del año y en un marco sanitario condicionado por el coronavirus, que ha dejado más de 2.400 muertes.

Desde el Gobierno señalaron este martes que de momento no se está ante un escenario de epidemia de dengue, endémico en Paraguay, como el que se dio el año anterior, que ocasionó 53 muertes.

"No obstante se tienen 10 casos confirmados, en Alto Paraguay, Presidente Hayes y San Pedro y se reciben 280 notificaciones por semana, pendientes de confirmación", dijo Hernán Rodríguez, director del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa).

Rodríguez hizo esas declaraciones tras una reunión en el Ministerio Público de coordinación interinstitucional para la concienciación y eliminación de criaderos de mosquitos.

"Paraguay es un país endémico para dengue, significa que el virus está presente en forma permanente y tenemos en forma de larvas, no solo en su forma adulta. Es ahí donde los criaderos son responsabilidad de los habitantes y propietarios, por tanto responsables de eliminar los criaderos", declaró Rodríguez, citado por la Fiscalía.

En ese sentido, acotó que se está procediendo a elaborar "un mapa de riesgo" para que la población conozca la situación de sus barrios para "acciones comunitarias" en baldíos y zonas que acumulan basura, aguas y que son propicias para el mosquito Aedes aegypti.

Tras la reunión, el fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Medio Ambiente, Augusto Salas, dijo que en la misma se avanzó en criterios de trabajo de actuación conjunta en el que participen los municipios, así como en el ámbito penal, de aplicar multas a quienes incumplan las ordenanzas sanitarias.

El encuentro se produjo cuando la cartera sanitaria alerta de un "aumento sostenido" de los casos sospechosos de dengue, con un total de 1.150 notificaciones en las cuatro últimas semanas, lo que representa un promedio semanal de 287.

El Ministerio de Salud Pública señaló que el departamento Central, el más poblado, encabeza las notificaciones en sospecha (200), seguido de Asunción, la capital del país (entre 101 y 200), y detrás los departamentos de Presidente Hayes o Alto Paraguay.

Central y Asunción son también los focos del coronavirus en Paraguay, que ha causado 2.420 decesos y 116.535 contagios, según el informe de anoche del Ministerio de Salud.

Ello dentro de un promedio de contagios semanales superior al de semanas atrás y que está desbordando al precario sistema de salud pública, y cuando el Gobierno espera la llegada de las primeras partidas de vacunas para mayo.