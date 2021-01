Medidas anticovid en Uruguay: ¿más restricciones o seguir el camino andado?

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 12 ene (EFE).- Aprobación, desaprobación, pedido de cambios y de más restricciones son algunas de las reacciones que generan dentro del ambiente político las medidas hasta ahora tomadas por el Ejecutivo encabezado por Luis Lacalle Pou para frenar el avance de la covid-19 en Uruguay.

Con un acumulado de 26.901 casos de coronavirus, 7.084 personas cursando la enfermedad y 262 fallecidos, el país suramericano atraviesa su "primera ola" de contagios y el período más complicado desde que decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020.

Por ello, algunas visiones piden medidas que vayan más allá del cierre de fronteras, que rige hasta finales de mes, y de la libertad responsable, mientras otras consideran acertadas las hasta ahora tomadas y creen que debe continuarse por ese camino.

CUMPLIR CON LO PEDIDO Y MANTENER EL CAMINO

Para el senador Amin Niffuri, del Partido Nacional (centroderecha), el mismo del presidente, la gente "tendría que cumplir lo que se está pidiendo", que es "la libertad responsable".

"Lamentablemente entendemos que hay mucha gente que no está cumpliendo" dijo este martes a Efe y agregó que las medidas del Ejecutivo son "las adecuadas".

Mientras el país vive su temporada estival, con concentración de gente en las zonas costeras, la policía debió intervenir en varias fiestas clandestinas y aglomeraciones.

Por su parte, la senadora del Partido Colorado (centroderecha e integrante de la coalición de Gobierno) Carmen Sanguinetti subrayó a Efe que confía en las decisiones que se están tomando ya que estas "van de la mano" de las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que asesora el Ejecutivo con la crisis sanitaria, y añadió que cualquier cambio que se haga deberá hacerse en función de lo que estos indiquen.

De acuerdo con esto, Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto (derecha y otro de los socios del oficialismo), apuntó a Efe que acompaña las medidas del Ejecutivo porque este basa sus decisiones en las recomendaciones de profesionales universitarios.

REDUCIR LA MOVILIDAD Y BRINDAR PROTECCIÓN SOCIAL

Sin embargo, Daniel Olesker, senador del Frente Amplio (izquierda, oposición), dijo a Efe que la política sanitaria es "errática" y "débil en su respuesta" ante la situación que atraviesa Uruguay, que este domingo superó por primera vez los 1.200 contagios diarios.

"Las medidas tomadas están bastante lejos de las propias recomendaciones del GACH y, por otro lado, no hacen frente a la necesidad de reducir la movilidad. Las últimas medidas expanden la movilidad", puntualizó.

Olesker aludía con ello al anuncio, hecho el 6 de enero, de Lacalle Pou sobre la ampliación en dos horas en bares y restaurantes -medida muy reclamada por los lugares turísticos y que quedó al criterio de cada gobierno local- y la reapertura de espectáculos públicos.

Mientras tanto, mantuvo otras como la limitación de las reuniones.

Aunque Olesker no propuso una alternativa por entender que se requiere "un análisis científico y un modelo matemático", afirmó que "es necesario ir hacia medidas de mayor contención de la movilidad social".

En concordancia con esto, explicó que "no hay forma de reducir la movilidad social si no se aplican medidas de protección social y económica", como la implementación de una renta básica de emergencia propuesta por su formación.

Mientras tanto, el senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, aseguró al diario local El País que "habría que tomar todas las medidas que paren la circulación del virus", incluidas algunas más "restrictivas".

Otra voz del oficialismo que se manifestó en esa línea fue el senador del PN Juan Sartori, quien criticó al Ejecutivo con una publicación en Twitter, en la que resaltó que la libertad responsable "no alcanzó", por lo que Uruguay necesita políticas "que garanticen la salud de todos y permitan sobrevivir a la gente", que se cancelen las "actividades con riesgos" y que se apoye a las industrias afectadas.

Por otro lado, Sandra Lazo, senadora del FA, dijo a Efe que Uruguay requiere un "trípode" de medidas en las que también se incluye la vacuna.

Uruguay aún no ha manifestado qué vacuna comprará ni cuándo iniciaría el plan de inoculación que, según el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, está diseñado. Lacalle Pou insistió este lunes en que el país está "terminando" las negociaciones.

Santiago Carbone