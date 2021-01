O.Próximo.- Netanyahu anuncia planes para construir otras 800 unidades de vivienda en asentamientos en Cisjordania

April 2, 2019 - Nablus, West Bank, Palestinian Territories: General view of the Israeli Jewish settlement of Elon Moreh, near the city of Nablus in the occupied West Bank. After the United States recognized the annexed Israel-occupied Golan Heights as Israeli territory, Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu will possibly declare illegal Jewish settlements in the occupied West Bank as Israeli territory if re-elected on the April 9 elections, according to media reports. (Shadi Jarar'ah/APAImages/Polaris)



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este lunes la existencia de planes para la construcción de otras 800 viviendas en asentamientos y ha dicho que un panel del Ministerio de Defensa se reunirá el 19 de enero a tal efecto.



"Me alegra anunciar que 800 nuevas viviendas serán construidas en Judea y Samaria --el nombre bíblico de Cisjordania--", ha dicho Netanyahu a través de su cuenta en la red social Twitter. "Estamos aquí para quedarnos. Seguimos construyendo en la tierra de Israel", ha agregado.



El anuncio ha sido criticado por el líder del opositor Yesh Atid, Yair Lapid, quien ha hablado de "un paso irresponsable" y ha hecho hincapié en la fecha elegida para la reunión del comité ministerial, un día antes de que el presidente electo estadounidense, Joe Biden, acceda a la Casa Blanca.



"La Administración Biden aún no ha asumido el cargo y el Gobierno nos lleva ya a un enfrentamiento innecesario", ha dicho a través de Twitter, antes de resaltar que "un Gobierno sano no empieza una batalla innecesaria con un nuevo presidente en Estados Unidos".



El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado numerosos espaldarazos a Israel durante su mandato, incluido el reconocimiento de los asentamientos y la expansión de su cooperación a los mismos, considerados ilegales por el Derecho Internacional.



Asimismo, Trump procedió al reconocimiento en 2017 de Jerusalén como capital de Israel y presentó una propuesta conocida como 'acuerdo del siglo' como base de las negociaciones, rechazada por las autoridades palestinas al considerar que beneficia a Israel y viola las resoluciones internacionales y la solución de los dos estados.



El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha rechazado además el papel mediador de Estados Unidos debido a su sesgo favorable a Israel y ha abogado por la convocatoria de una conferencia internacional para relanzar el proceso de conversaciones de paz con el Gobierno israelí.



Por otra parte, las autoridades palestinas han expresado su deseo de que Biden cambie el rumbo de estas políticas una vez llegue a la Casa Blanca. "Somos optimistas respecto a la nueva Administración en Washington", dijo a finales de noviembre el ministro de Exteriores palestino, Riyad al Malki.