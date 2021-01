MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 11 al 15 de enero

BUENOS AIRES, 11 ene (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la economía de Argentina en momentos en que el Gobierno mantiene conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un programa de facilidades extendidas que daría algo de tranquilidad a los inversores.

El país sudamericano, que endureció medidas para combatir un rebrote de COVID-19, se encuentra inmerso en una larga recesión con alta inflación, aunque los elevados precios de la soja a nivel global podrían ayudar a la economía doméstica, comentaron analistas.

* "Del acuerdo al que se llegue con el FMI se entiende deberían desprenderse otras señales relevantes para el comportamiento de los bonos, como son los lineamientos de la política fiscal y monetaria. Dos aspectos que hoy se sabe hay que reordenar, y que podrán además estar ligados a lo que suceda con el rebrote de los contagios (COVID-19)", señaló Portfolio Personal Inversiones.

"Mayores restricciones, volverán afectar los ingresos y requerirán la continuidad de las ayudas que se buscaban comenzar a retirar", agregó.

* "En la medida que la actividad se recupere, la inflación se acelerará este año. Durante el 2020, y motivado por la pandemia, el Poder Ejecutivo pospuso muchos ajustes de precios regulados, en su búsqueda por atenuar el efecto regresivo de la cuarentena", dijo la consultora Ecolatina y estimó que "la inflación alcanzaría 45% (o más) este año, acelerándose casi 10 puntos porcentuales en relación con 2020".

* "A pesar de haber un pseudo y maltrecho “veranito financiero” donde el banco central no pierde dólares en el mercado de cambios y la brecha (entre los distintos tipos de cambio) descendió al 70%, va ganando consenso que a la hora de lidiar con los desequilibrio monetarios-cambiarios entra las opciones de devaluar, desdoblar o reprimir, la agenda económica pasa más que nunca por la última opción", estimó Roberto Geretto, economista de Banco CMF.

* El ministro de Economía Martín Guzmán dijo en una disertación en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue: "queremos acumular reservas. Dejamos que el tipo de cambio se vaya depreciando con objetivos consistentes con la acumulación de reservas. El objetivo es que a fin 2021, el tipo de cambio real tiene que estar en nivel parecido a diciembre 2020".

* "Algunas de las últimas señales económicas alejan aún más a los inversores dado que no observan hasta el momento decisiones que anticipen una convergencia en los desequilibrios, en especial en un año electoral. Es por ello que avanzar a corto plazo hacia un acuerdo con el FMI -con respaldo político- es crucial", afirmó Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

* "En este comienzo de año el frente externo continúa dando buenas noticias para Argentina. El precio de la soja y otros productos agropecuarios se encuentran en máximos de varios años", comentó la consultora Delphos Investment.

"En total la cosecha gruesa aportaría 26.700 millones de dólares en exportaciones en 2021, creciendo casi 5.000 millones la oferta de dólares y 1.500 millones de dólares la recaudación en un escenario intermedio, donde las cantidades caen moderadamente por la sequía y los precios se mantienen en los niveles actuales".

* "En la medida que el gobierno no logre buen éxito con su estrategia de “vamos viendo” para pasar el año con cierta inestabilidad moderada, a la espera de un “deus ex machina” (arte de magia) internacional por vía de la valorización de las commodities y que la gran abundancia de liquidez se derrame aunque sea en un infinitésimo sobre la economía local, no surgirían muchas alternativas de inversión para analizar", dijo Roberto Drimer de la consultora VatNet research.

"Sólo restaría aguardar el eventual estallido con una fuerte posición de liquidez, amplia diversificación y atento trading", añadió.

* "Las miradas siguen puestas en las alarmas que se encendieron en base a los casos de infecciones que van en aumento y las restricciones que comienzan a deslizarse a lo largo del país", dijo Javier Rava de Rava Bursátil.

"Ante una situación que se vuelva crítica, el país se encuentra muy golpeado económicamente y muy sensible parar soportar una segunda ola que impacte de forma profunda", agregó. (Reporte de Walter Bianchi, Editado por Hernán Nessi)