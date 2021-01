Isa Pantoja desvela cómo fue el reencuentro con su prima Anabel

02/03/2020 Isa Pantoja, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Después de varios meses sin moverse de Canarias por su rotura de peroné, Anabel Pantoja regresaba la semana pasada a su trabajo en Sálvame y, de paso, desafiaba a "Filomena" huyendo de Madrid para poder visitar a su mediática familia en Andalucía.



Así, si el viernes la colaboradora se reencontraba con Kiko Rivera e Irene Rosales, además de con sus padres y con amigos como Raquel Bollo, ayer era el turno de reencontrarse, meses después, con su tía Isabel Pantoja, su tío Agustín y su abuela doña Ana en Cantora.



Una visita que ha levantado una gran expectación, puesto que las puertas no estaban cerradas para Anabel, como sí lo estuvieron para Isa P. Después de unas horas en la famosa finca en compañía de la tonadillera, llegaba el turno de reencontrarse con su prima, a la que llevaba meses sin ver.



Tanto Isa como Anabel presumieron de su buena relación a través de sus respectivas redes sociales. Y ahora la hija de Isabel Pantoja nos ha contado cómo fue el encuentro con su prima y si ésta le ha contado algo acerca de cómo está su madre, con quien ella es incapaz de contactar.



Acompañada por su inseparable Asraf, Isa nos ha contado que "todo" fue "genial" con Anabel, con la que tras varios desencuentros parece haber superado todas sus diferencias.



Eso sí, cuando le preguntamos si su prima le contó algo sobre su madre, la joven responde con un tajante "yo ya se lo que tengo que saber", dejando muy claro que no necesita a Anabel para tener noticias sobre la tonadillera.



Muy discreta, y echando balones fuera, Isa confiesa que tiene "frío" para no pronuciarse sobre la posible y futura marcha de España de Isabel Pantoja para instalarse en México cuando falte doña Ana, una información que se ha adelantado este fin de semana y sobre la que la peruana prefiere guardar silencio.