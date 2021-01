Granada y Osasuna se ponen al día

Granada y Osasuna se ponen este martes al día en la clasificación al disputar en Los Cármenes el partido que tenían pendiente desde la cuarta jornada, choque clave para los andaluces para no perder la estela de los seis primeros clasificados y para los navarros para salir de los puestos de descenso. EFE/Jesús Diges/Archivo

Granada/Pamplona, 11 ene (EFE).- Granada y Osasuna se ponen este martes al día en la clasificación al disputar en Los Cármenes el partido que tenían pendiente desde la cuarta jornada, choque clave para los andaluces para no perder la estela de los seis primeros clasificados y para los navarros para salir de los puestos de descenso.

El Granada afronta el partido tras caer ante Real Madrid (2-0), el Eibar (2-0) y el Barcelona (0-4) en tres de sus cuatro últimos partidos de LaLiga Santander, ganando solo al Valencia (2-1); mientras que el Osasuna lo hace tras la inyección de moral que le ha supuesto el empate ante los de Zinedine Zidane en El Sadar.

Los andaluces, que siguen séptimos en la clasificación, buscarán un triunfo que les permita no alejarse de los seis primeros y alcanzar unos 27 puntos que les posibiliten poner aun más tierra de por medio con los puestos de descenso e igualar los registros de la primera vuelta de la pasada campaña.

El técnico Diego Martínez no podrán contar para el partido con el central Jesús Vallejo, que fue expulsado en el choque del sábado ante el Barcelona; ni con el central colombiano Neyder Lozano, lesionado de larga duración.

El preparador gallego mantiene las dudas del medio francés Maxime Gonalons y de los defensas Víctor Díaz y Joaquín Marín 'Quini', que al final fueron baja frente al Barça pero a los que espera poder recuperar para esta martes, al menos a alguno de ellos.

La recuperación de los medios Ángel Montoro y Luis Milla, que jugaron cada uno un tiempo ante el Barcelona, permitirá juntarlos de inicio en un centro del campo que Diego Martínez volverá a poblar para intentar recuperar la mejor versión del equipo.

La principal novedad en el once inicial respecto al choque anterior, además de la vuelta de Luis Milla, será la presencia del colombiano Luis Suárez, que se quedó de principio en el banquillo ante el Barcelona.

Osasuna acumula cuatro empates consecutivos (Elche, Alavés, Real Sociedad, Real Madrid) por lo que buscará sumar su primera victoria dos meses y diecinueve días después de conseguirlo por última vez el 24 de octubre ante el Athletic de Bilbao.

El entrenador, Jagoba Arrasate, ha indicado que el de mañana será un encuentro "diferente", pero "igualmente" complicado que el último con el propósito de que los navarros sigan mostrando "la solidez defensiva para encontrar un buen resultado".

El Granada será un hueso duro de roer para unos jugadores rojillos que no guardan un buen recuerdo de su último enfrentamiento. El equipo andaluz pasó por encima de los navarros la temporada pasada en El Sadar (0-3) gracias a un doblete de Machís, jugador que se erigió como el mejor.

Arrasate es consciente de la mejoría futbolística de sus jugadores y el último empate contra el Real Madrid elevó la moral de sus pupilos para encarar un complicado mes de enero.

El de mañana será el segundo partido en cuatro días para los pamploneses. El técnico de Berriatua podría introducir cambios en el once inicial para dotar de frescura al equipo.

A pesar de ello, Osasuna disputará la Copa del Rey ante el Espanyol el domingo a las 12:00 horas y podría ser entonces cuando el míster pusiera sobre el verde a los menos habituales.

Un jugador que parece intocable es Rubén García. El 14 rojillo está mostrando un alto nivel en las últimas jornadas junto al argentino Calleri en la punta de ataque. Además, el talentoso mediocampista se involucra defensivamente cada vez que sus compañeros requieren de ayuda.

Lucas Torró ha entrado en la convocatoria de 23 jugadores tras recuperarse de su lesión, mientras que Adrián López sigue sin poder estar junto al grupo.

Jagoba Arrasate ha convocado para la cuarta jornada de LaLiga Santander a 23 jugadores: S. Herrera, Juan Pérez, I. Álvarez; Nacho Vidal, Juan Cruz, Unai García, David García, Facu Roncaglia, Raúl Navas, Aridane; Oier, Jony, R. Torres, Kike Barja, Rubén García, Iñigo Pérez, Torró, Moncayola, Javi Martínez; Calleri, Budimir, Brandon, Enric Gallego.

Alineaciones probables:

Granada: Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Luis Milla, Montoro, Yangel Herrera; Machís, Luis Suárez y Soldado.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz; Roberto Torres, Oier, Íñigo Pérez, Jony; Rubén García, Calleri.

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano)

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 19.00 horas.

Puestos: Granada (7º 24 puntos) y Osasuna (19º 15 puntos)

La clave: La capacidad defensiva de dos de los equipos más goleados la presente temporada en LaLiga Santander.

El dato: Osasuna sólo ha ganado una vez en el campo del Granada, en 1958 en la primera de las catorce veces que lo ha visitado en partido oficial.

Las frases:

Germán (jugador del Granada): "Osasuna es un gran rival que no se merece estar abajo. Tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar".

Jagoba Arrasate (entrenador de Osasuna): "Si el equipo está al nivel actual, las victorias llegarán. Tenemos que ser capaces de competir en Granada para lograr un buen resultado".

El entorno: El partido se jugará en plena ola de frío, por lo que se espera una temperatura de un grado centígrado en Granada a la hora de inicio del mismo.