Fútbol.- Simeone confirma que la llegada de Moussa Dembele está "muy avanzada"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que está "muy avanzada" la llega al equipo del delantero francés Moussa Dembele, al tiempo que ha avisado de que el temporal no será una "excusa" de cara al partido de este martes ante el Sevilla, que no tendrá "ninguna dificultad respecto al campo de juego".



"Todavía no está, pero sí muy avanzada toda la situación. Cuando Dembele esté con nosotros opinaré", comentó Simeone en rueda de prensa ante la posible llegada de Dembele, que ocuparía la vacante dejada por Diego Costa.



A nivel colectivo, el técnico rebajó la importancia del temporal de nieve. "Cada uno tiene sus responsabilidades y la mía como entrenador es preparar al equipo con las circunstancias que nos toquen. Es muy fácil opinar desde fuera, hay que estar donde se toman las decisiones. Con lo que le está pasando al mundo, todo lo que nos pueda pasar a nosotros es mínimo", comparó.



En este sentido, explicó cómo ha sido el trabajo del Atlético en los últimos días. "Pudimos entrenar en casa el sábado y el domingo un grupo pudo entrenar y los demás lo hicieron en su casa. No hay excusas, son las circunstancias y tenemos que estar preparados para todo lo que pueda pasar. Hoy por suerte hemos podido entrenar bien", celebró.



En cuanto al estado del césped del Wanda Metropolitano, el 'Cholo' confirmó que "al campo le ve muy bien, en un estado normal para poder competir". "Seguramente mañana no habrá ninguna dificultad respecto al campo de juego", dijo, añadiendo que Kieran Trippier también está listo para jugar.



Respecto al Sevilla, subrayó que "ellos vienen de competir y estarán con ritmo de juego". "Se les vio muy bien en el último partido (victoria 3-2 sobre la Real Sociedad). El Sevilla juega muy bien, aprovecha el juego posicional para romper por las bandas con mucha profundidad y tiene gente que llega de segunda línea. Es un equipo que hace años que está compitiendo cada vez mejor", alabó.



Además, quiso felicitar a su homólogo en el banquillo hispalense, Julen Lopetegui, por su renovación hasta 2024. "Está haciendo un trabajo muy bueno con un estilo muy definido y un equipo que se siente muy cómodo bajo su mando. El Sevilla me gusta, es competitivo, siempre tiene un carácter especial y se ha reforzado muy bien, como siempre hace, para tener una plantilla muy completa. Seguramente competirá hasta el final por ganar la Liga", sentenció.