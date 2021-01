Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Los demócratas actúan rápido en la destitución de Trump, las acciones de Twitter se desploman y China ve más casos de covid.

Segunda vez

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo ayer que la Cámara tomaría una resolución para acusar constitucionalmente al presidente Donald Trump por segunda vez en menos de dos años a menos que el vicepresidente, Mike Pence, y el gabinete invoquen esta semana la Enmienda 25. Si bien una votación en la Cámara de Representantes podría tener lugar el miércoles, el Senado no sesionará hasta el 20 de enero, lo que significaría que un juicio de destitución retrasaría todas las actividades de la administración entrante de Biden. Si se destituye a Trump después de que deje el cargo, quedaría imposibilitado para presentarse nuevamente a la presidencia.

Desplome

Las acciones de Twitter Inc. cayeron 7% en las operaciones previas a la comercialización después de que la plataforma bloqueara permanentemente la cuenta del presidente Trump en el sitio. La compañía dijo en un comunicado que los tuits del presidente saliente violaron sus políticas y presentaron el riesgo de incitar a la violencia. La medida siguió a una suspensión similar por Facebook Inc. Parler, un sitio de redes sociales centrado en la libertad de expresión, fue sacado de las tiendas de aplicaciones y Amazon.com Inc. cortó sus servicios de alojamiento web. El presidente Trump, quien sigue desafiante frente a la prohibición de las redes sociales y la posible acusación constitucional, planea viajar a Texas esta semana para visitar el muro fronterizo y también está preparando al menos una ronda más de indultos.

Pandemia

China informó una nueva serie de casos del virus a medida que el país observa brotes en las provincias del noreste. En Europa, Alemania pide a sus ciudadanos que limiten aún más los contactos sociales después de que la cifra de muertos superara los 40.000. Las iniciativas de vacunación siguen cobrando fuerza y Los Ángeles convirtió el estadio de los Dodgers en un centro de vacunación masiva. El número de vacunas administradas se elevó a 25 millones en 42 países.

Los mercados bajan

Las acciones y los bonos del Tesoro están retrocediendo esta mañana a medida que el dólar sube frente a todos sus principales pares. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico cayó 0,2%, mientras que los mercados de Japón permanecieron cerrados por vacaciones. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un 0,2% a las 5:50 a.m., hora del este, después de alcanzar un máximo de 10 meses la semana pasada. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una baja en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 1,107%, el petróleo se negociaba por debajo de US$52 el barril y el oro subía.

Tambien hoy...

No hay datos económicos importantes hoy. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, hablarán más tarde. Se espera que los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes presenten un artículo de juicio político. CES, la feria anual organizada por la Asociación de Tecnología del Consumidor, se extiende hasta el jueves. Carnival Corp. es una de las compañías que informa ganancias.

