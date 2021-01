Alemania inicia, entre el temor y las dudas, un confinamiento más estricto

Krefeld (Alemania) EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

Berlín, 11 ene (EFE).- Alemania se sumió este lunes en una fase aún más estricta de su segundo confinamiento, con la incertidumbre sobre su duración, el temor a las consecuencias económicas y las crecientes tensiones por su aplicación entre el Gobierno central y los "Länder".

Al menos hasta final de mes los colegios permanecerán cerrados -al igual que el ocio, la cultura, la gastronomía y los comercios no esenciales- y los residentes de los distritos con mayor incidencia no pueden alejarse más de 15 kilómetros de su localidad, para atajar la propagación de la pandemia.

Estas fueron algunas de las medidas acordadas el pasado martes por la canciller alemana, Angela Merkel, y los líderes de los 16 estados federados, que limitaron además las reuniones privadas los convivientes más un persona de fuera del domicilio.

"El muy elevado número de muertos y la sobrecarga de las ucis nos muestran que estamos ante una fase muy, muy severa" de la pandemia, aseguró el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, que consideró que esta "situación hace necesario" mantener y endurecer el parón de la vida pública y la actividad económica.

Pese al acuerdo, la aplicación está siendo muy desigual en los "Länder", sobre todo en la limitación de la movilidad y el cierre de guarderías y colegios.

Los estados federados, competentes en estas materias, están desviándose de lo acordado, ya sea por la evolución local de la pandemia, su situación socio-económica o por motivos políticos, creando fricciones con el Gobierno federal que quiere una "implementación consecuente" y uniforme.

Baviera, por ejemplo, ha impuesto la restricción de la movilidad en 28 distritos, mientras Baden-Württemberg ha decidido no aplicar esta medida y otros "Länder" han retrasado la decisión o la han dejado en mera recomendación.

En educación, Mecklemburgo-Antepomerania y Berlín planean una vuelta al colegio escalonada durante este mes, mientras Baviera ha optado por que todos sus estudiantes trabajen durante todo enero desde casa.

La ministra de Educación, Anja Karliczek ha cuestionado ante estas disparidades la efectividad del sistema federal en materia educativa.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Las consecuencias económicas siguen también en lo alto de la agenda. Los Verdes, entre otros, exigen que el confinamiento se endurezca, obligando a las empresas a permitir el teletrabajo siempre que sea posible, mientras los sindicatos piden el "derecho a decidir" del trabajador en este ámbito durante la pandemia.

Luego están los empresarios y el Partido Liberal (FDP), que critican las últimas restricciones, citando la quiebra de la cadena de moda Adler, con 171 filiales y 3.350 trabajadores, y un estudio del Instituto de Investigación del Mercado Laboral y el Empleo (IAB), que calcula que cada semana de confinamiento supone una pérdida de 3.500 millones de euros o cuatro décimas del producto interior bruto (PIB).

Por su parte, la agencia de calificación de riesgo Moody's anunció que estima una evolución negativa de las finanzas de los estados federados este año porque no prevé que se recuperen los ingresos fiscales mientras se mantiene un elevado gasto por la crisis.

LA VACUNA DE MODERNA LLEGA A ALEMANIA

El ministro de Sanidad, Jens Spahn, aseguró en declaraciones a la televisión pública "ZDF" que la primera partida de la vacuna de la estadounidense Moderna, la segunda autorizada en la UE, va a llegar este lunes a Alemania y el martes se repartirá entre los "Länder".

La noticia es relevante tras la polémica por el inicio de la campaña de vacunación, que muchos en Alemania han tachado de lenta e insuficiente. Con 613.347 personas con una primera dosis ya inoculada, el país se sitúa entre los mejores de la UE, pero claramente por detrás de Israel, EEUU y Reino Unido.

El debate tiene tintes políticos, pues Alemania se encuentra en un importante año electoral, con la elección del nuevo presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), la formación de Merkel; seis comicios regionales y las generales previstas para el 26 de septiembre (a las que la canciller no se presenta).

Alemania registró en las últimas 24 horas 12.497 nuevos contagios y 343 muertos con o por coronavirus. Acumula así 1.921.024 infectados y 40.686 víctimas mortales.

Juan Palop