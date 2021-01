Agustí Benedito no consigue las firmas para ser candidato

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Agustí Benedito. EFE/ Alejandro García/Archivo

Barcelona, 11 ene (EFE).- El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benedito anunció que no llegará a las 2.257 firmas de los socios necesarias para convertirse en candidato y que "por este motivo" no hará "acto de presencia en las oficinas del club" este lunes a las 18:00 horas para entregarlas.

"La recogida de papeletas se ha realizado en medio de una pandemia, con las limitaciones de desplazamiento y contacto personal que se derivan, además de haber coincidido con unas fechas complicadas de Fiestas (de Navidad) y con el temporal vivido este último fin de semana", explica el comunicado de Benedito.

"Aun así, queremos agradecer los numerosos apoyos recibidos, así como reconocer el esfuerzo de todas las personas voluntarias que han estado hasta última hora recogiendo firmas que finalmente no han sido suficientes", añade.

Es la primera vez que Benedito no consigue los apoyos para convertirse en candidato en la carrera electoral azulgrana. En 2010 le validaron 2.519 y en 2015, 3.367.

En 2017 fue el impulsor legal de un voto de censura contra Josep Maria Bartomeu y su junta directiva y, de la misma manera que en esta ocasión, no presentó las firmas recogidas en las oficinas del club al no alcanzar la cifra mínima necesaria para tirar adelante el proceso.

En una reciente entrevista con EFE, Benedito informó que si esta vez no conseguía alcanzar la presidencia no se volvería a presentar en unas elecciones del club azulgrana.