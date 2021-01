Fútbol.-El Real Madrid se congela en El Sadar

09/01/2021 Sergio Ramos y Roberto Torres en el Osasuna - Real Madrid DEPORTES LALIGA



Los de Zidane no pueden con Osasuna y dan vía libre al Atlético



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid no pudo vencer al Club Atlético Osasuna este sábado (0-0) en un partido marcado por la borrasca 'Filomena' y la insistente nieve que no supo interpretar el vigente campeón de Liga, que sigue dando cancha al Atlético de Madrid en lo más alto de la tabla tras un duelo de la jornada 21 en la Liga Santander.



El equipo dirigido por Zinédine Zidane no estuvo fino, no supo leer lo que le propuso Osasuna y se marchó de Pamplona sin haber sufrido, pero sin haber generado claro peligro en la meta contraria. Tan solo Benzema lo intentó en un par de ocasiones y ambas fueron anuladas por fuera de juego. El choque se le escapó entre los dedos a un Madrid que estuvo igual de frío que el tiempo.



La primera parte fue más de los rojillos que de los merengues, fastidiados por el estado del terreno de juego pese al enorme trabajo de los operarios de Osasuna, que estuvieron limpiando la nieve durante todo el día para que pudiera disputarse el encuentro. Calleri fue quien llevó la iniciativa en el conjunto de Jagoba Arrasate, más acostumbrado a jugar con dificultades. Otra vez el Madrid sufría fuera de casa, de igual manera que hace dos semanas en Elche (1-1), su último traspié.



La más clara para los navarros fue un testarazo de Oier que obligó a una gran parada de Courtois, a la media hora, y la mejor para el Real Madrid pasó por un centro de Luka Modric con el exterior -marca de la casa- que no encontró destinatario a escasos centímetros de la portería defendida por Sergio Herrera, muy fiable y otra de las armas de los navarros.



En la segunda mitad cambió la película, otra vez Modric -que terminó siendo sustituido de forma inexplicable- probó suerte con un tiro frontal y a la hora del envite fue turno de Karim Benzema, que marcó en posición antirreglamentaria tras un paradón de Herrera en un centro del croata. El gol parecía más cerca de los madridistas, pero todo podía pasar.



Jony replicó con un disparo alto tras una jugada de Budimir, que le dio aire a Osasuna en el asalto final, y Sergio Ramos vio cómo el árbitro le anulaba un gol tras ser asistido por Benzema, que recibió el cuero un pelín adelantado a la defensa local, en la misma línea de gol. Para culminar, Mendy cerró la nómina de ocasiones blancas con un lanzamiento muy desviado que bien pudo haber golpeado Kroos.



Mariano también lo intentó con hambre, como siempre, pero justo cuando pisó el césped, apenas a 15 minutos del final, el Real Madrid dejó de sacar centros al área y perdió una buena bala para seguir la estela del Atlético, que continuará líder con tres partidos menos después de no haber jugado este sábado ante el Athletic por culpa de la borrasca 'Filomena'. Osasuna, por su parte, seguirá metido en puestos de descenso.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA, 0 - REAL MADRID, 0.



--ALINEACIONES.



OSASUNA: Herrera; Nacho Vidal, David García, Aridane, Juan Cruz; Oier, Iñigo Pérez, Moncayola; Rubén García (Jony, min.77), Roberto Torres y Calleri (Budimir, min.78).



REAL MADRID: Courtois; Mendy, Sergio Ramos, Varane, Lucas Vázquez; Casemiro, Kroos, Modric (Isco, min.75); Asensio (Valverde, min.66), Hazard (Mariano, min.75) y Benzema.



--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Sin amonestados.



--ESTADIO: El Sadar.