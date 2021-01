Fútbol.- (Crónica) United, Arsenal, Leicester y Everton pasan ronda en la FA Cup

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La tercera ronda de la FA Cup no dejó sorpresas este sábado con la clasificación de los favoritos Manchester United, Arsenal, Leicester y Everton ante Watford (1-0), Newcastle (2-0 en la prórroga), Stoke City (0-4) y Rotherham United (2-1), este último también en la prórroga.



A los 'diablos rojos' les bastó un gol a los cinco minutos de McTominay, ejerciendo de capitán en un once con muchas rotaciones y en un choque de más a menos del United, pero que sirvió la undécima derrota seguida del Watford en sus visitas a Old Trafford.



Mientras, el Arsenal, el más laureado del torneo con 14 trofeos, no perdió la ocasión de seguir sumando confianza a su juego con triunfos, pero tuvo que esperar a la prórroga con los goles de Smith Rowe y Aubameyang. Andy Carroll pudo echar antes a los 'gunners'.



Además, el Leicester hizo gala del buen momento en liga en su goleada al Stoke, a pesar de que no jugaron Jamie Vardy ni James Maddison. Los goles los pusieron Justin, Albrighton, el español Ayoze Pérez y Barnes.



Otro equipo fuerte de la Premier como el Everton tuvo que sudar ante un Segunda como el Rotherham, a pesar de ponerse por delante a los nueve minutos con Tosun. James fue titular en los de Ancelotti pero no les salió un buen partido, empatados por Olosunde. En la prórroga, Doucoure hizo el 2-1 a pase del colombiano.