La justicia chilena formaliza por femicidio a un mexicano prófugo de su país por el mismo delito

Santiago de Chile, 7 ene (EFE).- La Justicia chilena formalizó este jueves a Carlos Méndez, mexicano de 35 años sindicado como el presunto feminicida de una joven estudiante en Santiago de Chile y que es buscado en su país por otro asesinato.

Según explicaron las autoridades chilenas, el sujeto ingresó al país austral con pasaporte falso, tras encontrarse prófugo por otro feminicidio que al parecer cometió en la ciudad de Aguas Caliente de México en el año 2009.

Méndez, que en Chile utiliza el nombre falso de Igor Yaroslav González, fue detenido el miércoles pasado en una hospedería de la ciudad costera de Valparaíso luego de dos semanas de búsqueda encabezada por la Policía de Investigaciones (PDI).

Fue el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien tras el operativo de la Brigada de Homicidios de la PDI señaló que el sujeto "tiene dos identidades" y habría ingresado al país con un pasaporte falsificado.

Al detenido se le imputó el feminicidio de su expareja, María Isabel Pavez, mujer de 22 años de edad y estudiante de obstetricia que estuvo desaparecida en Santiago desde el 20 de diciembre y cuyo cuerpo fue hallado en el departamento del sospechoso en vísperas de Navidad, el día 23.

El fiscal Omar Merida, consultado en los preparativos de la formalización, señaló que "hay evidencia suficiente para atribuirle responsabilidad directa como autor de la muerte de la joven".

Por su parte, el Jefe Nacional de Delitos contra las Personas de la PDI, Juan Carlos Carrasco, afirmó que "a través de la Interpol y las redes sociales se establece que estaría sindicado como el autor de un femicidio hace 11 años, estando en calidad de prófugo eludiendo la justicia".

Carrasco detalló que Méndez cambió su aspecto para evitar la captura, asegurando que "un tipo que lleva 11 años prófugo y 14 días en Chile tratará de cambiar su fisonomía, y en eso tenía bastante experiencia".

Méndez resistió su detención y agredió con arma blanca a los funcionarios policiales que dieron con su paradero.

La fiscal del caso, Maryorie Carrillo, dijo que el imputado se arriesga a una pena que parte desde los 15 años y un día hasta el presidio perpetuo calificado, considerando los delitos de feminicidio y uso de pasaporte falso.

Una vez que se perdió el rastro de María Isabel Pavez, se desplegó una campaña viral por redes sociales para obtener información sobre su paradero.

Durante los días de búsqueda, la familia de Itzel Monroy, la víctima mexicana del detenido, recibió la información del caso chileno y se pronunció.

"Fue impactante, me enteré por Facebook. Viendo fotografías me percaté que se me hizo muy familiar, indagué en los rasgos físicos, pero no coincidía el nombre", comentó a medios locales Mildred Monroy, hermana de la mujer asesinada en Aguas Calientes. EFE

