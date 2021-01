Coronavirus.- Brasil supera los 200.000 fallecidos por coronavirus a la espera de un plan de vacunación

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este jueves el fallecimiento de 200.498 personas a causa del coronavirus, después de haber sumado en las últimas 24 horas 1.524 víctimas mortales más y a la espera de que se confirme un plan de vacunación.



Brasil ha superado la barrera de las 200.000 muertes por coronavirus desde que a finales de febrero del año pasado registrara la primera, desde entonces han ido aumentado de manera paulatina, llegando alcanzar medias diarias de mil muertes desde junio.



En la primera semana de agosto, Brasil superó los 100.000 fallecidos, aunque la situación empezó a estabilizarse, lo que motivó la reapertura y la flexibilización de las medidas de confinamiento.



No obstante, en noviembre las muertes volvieron a aumentar y ya este año, el estado de Amazonas, uno de los más golpeados, volvió a ser noticia por sus cementerios y crematorios abarrotados.



En las últimas 24 horas se han confirmado también 87.843 nuevos contagios, lo que significa un total de 7.961.673 casos acumulados, de los cuales hay 7.096.931 recuperados, informa la cartera de Salud.



La falta de un plan de vacunación y los retrasos de muchas farmacéuticas en obtener los permisos por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para el uso de emergencia de sus vacunas ha vuelto a poner en el punto de mira al Gobierno del presidente, Jair Bolsonaro, quien ha cuestionado en varias ocasiones la efectividad de las mismas.



No ha sido el caso del gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, rival político de Bolsonaro, quien gestionó unilateralmente con la farmacéutica china Sinovac la adquisición de su vacuna y su posterior desarrollo a través del Instituto Butantan, de gestión estatal.



En ese sentido, el ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, ha anunciado este jueves un principio de acuerdo con el Instituto Butantan, responsable de la producción de más del 80 por ciento de las vacunas suministradas en Brasil, para proveer cien millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, casi la mitad de ellos antes del mes de abril.



El secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, Elcio Franco, ha precisado que el acuerdo se hará efectivo una vez la cartera disponga de los medios necesarios para hacer frente a los pagos, informa la cadena Globo.



Sin embargo, Doria ha señalado posteriormente al anuncio de Pazuello que todavía no se había sellado ningún acuerdo para suministrar la vacuna china al Ministerio de Salud, a la espera también de que Butantan envíe este viernes a Anvisa la petición de uso de emergencia de la misma.



En caso de que se confirme el acuerdo, las afirmaciones de Bolsonaro de octubre, en las que aseguraba que el Gobierno no compraría la vacuna china y que él mismo había cancelado un protocolo de adquisición del Ministerio de Salud con Butantan, quedarían en nada.



"El presidente soy yo, no abro la mano con mi autoridad, además estaría comprando una vacuna por la que nadie está interesado", dijo Bolsonaro, un día antes de protagonizar un vídeo con Pazuello en el que afirmaba que "uno manda y el otro obedece".