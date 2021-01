Boeing pagará 2.500 millones de dólares a EE.UU. tras la investigación de los 737 MAX

Vista de un Boeing 737 Max. EFE/Andy Rain/Archivo

Nueva York, 7 ene (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció este jueves que ha llegado a un acuerdo con Boeing por el que la compañía aeronáutica pagará 2.500 millones de dólares para cerrar una investigación de sus aviones 737 MAX en la que fue acusada de ocultar información al regulador sobre el fallo de diseño que causó dos accidentes mortales.

"Los trágicos accidentes del vuelo 610 de Lion Air y el vuelo 302 de Ethiopian Airlines expusieron una conducta fraudulenta y engañosa por parte de empleados de uno de los principales fabricantes de aviones comerciales del mundo", dijo en un comunicado el fiscal general adjunto en funciones David P. Burns, de la División Criminal del Departamento de Justicia.

De acuerdo a la investigación, en 2016 dos responsables de pilotaje descubrieron "un cambio importante" en el sistema de control de vuelo (MCAS) del 737 MAX y en lugar de compartirlo con la FAA, Boeing "ocultó la información y engañó" a ente, lo que llevó a que los manuales y materiales de entrenamiento para sus pilotos no incluyeran datos sobre ello.

En octubre de 2018 tuvo lugar el accidente de Lion Air, que cayó al mar de Java con 189 pasajeros, y en marzo de 2019 el de Ethiopian Airlines, que se estrelló cerca de la población de Bishoftu con 157 pasajeros, en ambos casos con aviones 737 MAX que, como revelaron las pesquisas, descendieron precipitadamente por un fallo técnico en el MCAS que no pudo ser controlado por los pilotos.

"Los empleados de Boeing eligieron el camino del beneficio frente al de la sinceridad ocultando información material a la FAA (Administración Federal de Aviación) sobre la operación de su avión 737 MAX y haciendo un esfuerzo para encubrir su engaño", indicó Burns.

El acuerdo monetario incluye una multa de casi 244 millones para la Justicia y 500 millones en compensaciones a las familias de los fallecidos en los siniestros, mientras que 1.770 millones están comprometidos para compensar a las aerolíneas clientes de Boeing por las pérdidas que provocó la paralización de los 737 MAX a raíz del segundo accidente.

"Esta resolución es un serio recordatorio para todos nosotros de cuán crítica es nuestra obligación de transparencia con los reguladores, y las consecuencias que nuestra compañía puede enfrentar si cualquiera de nosotros no cumple con esas expectativas", dijo en una nota a sus empleados el presidente y CEO de Boeing, David Calhoun.

El escándalo de los 737 MAX, que era el avión estrella de Boeing, sumió a la firma en la peor crisis de su historia, ocasionándole unos costes de casi 20.000 millones debido a su veto en todo el mundo y dañando su reputación mientras se sometía a investigaciones y a un largo proceso de revalidación con los reguladores internacionales.

La FAA dio luz verde a Boeing el 18 de noviembre pasado para que el 737 MAX volviera a volar con pasajeros y hace una semana American Airlines operó el primer vuelo en EE.UU. tras su recertificación, precisamente en medio de otra crisis, la de la pandemia de covid-19, que ha golpeado al sector turístico con dureza debido a las prohibiciones de viaje.

Boeing, que indicó que en sus próximos resultados trimestrales se anotará el importe de la multa, bajaba un 0,66 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street en reacción a la noticia después de cerrar la jornada con ganancias.