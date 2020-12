Zidane: “Hemos perdido dos puntos”

El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, durante el encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de primera división que disputaron esta noche frente al Elche en el estadio Martínez Valero de la localidad alicantina. EFE / Ramón.

Elche (Alicante), 30 dic (EFE).- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró tras el empate en Elche (1-1), que su equipo perdió dos puntos y lamentó que no supiera sacar mayor rendimiento en el marcador de su buena primera parte.

“Hemos perdido dos puntos”, se lamentó el técnico francés, quien aseguró que tras el gol de la igualada del Elche se hizo “muy complicado” conseguir el triunfo, si bien matizó que su equipo “tuvo oportunidades”.

“Nos ha faltado el segundo gol, aunque ellos se han defendido muy bien”, señaló Zidane, quien reconoció que los cambios realizados en el tramo final del encuentro no le dieron al Real Madrid “el plus” que deseaba.

“Hay que seguir porque la Liga es muy larga. Ahora ya tenemos otro partido pronto”, insistió en alusión al duelo ante el Celta el preparador, quien dijo estar “contento” con el partido realizado por todos sus jugadores.

Zidane no quiso entrar en polémicas sobre posibles penaltis en el área del Elche y vaticinó que los candidatos al título de Liga “van a seguir perdiendo puntos”.

“Hay que seguir peleando y a lo nuestro porque todos vamos a tener partidos complicados”, concluyó el francés, quien recordó que el Madrid venía de una gran racha de resultados.