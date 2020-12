S&P 500 repunta para cerrar el año en máximo récord

(Bloomberg) -- Las acciones de Estados Unidos subieron a un récord en la última sesión durante un día de pocas operaciones. El dólar subió levemente.

Estos son los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El índice S&P 500 subió 0,6% a las 4 p.m. hora de Nueva York.

El índice Stoxx Europe 600 cayó 0,3%.

El índice MSCI Asia-Pacífico tuvo pocos cambios.

El índice SCI de mercados emergentes subió 0,1%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,1%.

El euro bajó 0,7% a US$1,2213.

La libra esterlina subió 0,3% a US$1,3663.

El yen japonés cayó 0,1% a 103,27 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó un punto básico a 0,91%.

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años tuvo pocos cambios en -0,575%.

El rendimiento de los bonos de Gran Bretaña a 10 años bajó dos puntos básicos a 0,19%.

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate tuvo pocos cambios a US$48,42 por barril.

El oro subió 0,2% a US$1.898,50 la onza.

Nota Original:S&P 500 Rallies to Close the Year at Record High: Markets Wrap

