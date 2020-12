Solicitudes por desempleo EEUU caen más de lo previsto: Gráfico

(Bloomberg) -- Las últimas cifras del mercado laboral de Estados Unidos resaltan que la recuperación sigue siendo inestable, pero terminó el año con un tono más positivo. Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo cayeron en 19.000 a 787.000 durante la semana que terminó el 26 de diciembre, según un informe del Departamento del Trabajo publicado el jueves. La cifra superó la estimación mediana de una encuesta de Bloomberg a economistas y marcó el segundo descenso semanal consecutivo. Las solicitudes continuas, que tienen un desfase respecto de las solicitudes iniciales y miden el número total de solicitudes en los programas estatales, se redujeron a 5,22 millones.

Nota Original:U.S. Jobless Claims Fall More Than Forecast to 787,000: Chart

©2020 Bloomberg L.P.