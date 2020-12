Sin festejos, el coronavirus obliga a una Nochevieja con muchas restricciones

EFE/EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Redacción Internacional, 31 dic (EFE).- Sin festejos, con fuertes restricciones sociales, sin gente en las calles, en la Nochevieja de 2020 solo se celebrará que acaba el año del coronavirus, que ha contagiado a más de 80 millones de personas y se ha cobrado más de 1.770.000 muertos.

EN LONDRES: CON BREXIT... PERO SIN FUEGOS DE ARTIFICIO

El Reino Unido pasará la Nochevieja del Brexit bajo severas restricciones sociales para evitar los contagios, en un momento en el que una nueva variante del coronavirus se extiende por el país. El espectáculo pirotécnico que cada fin de año ilumina el centro de Londres y las aguas del Támesis ha quedado cancelado.

El ayuntamiento de Londres recomienda a los ciudadanos que sigan desde sus casas el especial de fin de año que emitirá la cadena pública BBC, o bien alguna de las funciones virtuales que ofrecen los teatros londinenses. La Royal Opera House, el Royal Ballet y el teatro Shakespeare's Globe dan acceso a contenido gratuito.

FRANCIA, SIN FUEGOS EN LA TORRE EIFFEL, PERO CON CONCIERTOS EN REDES SOCIALES

Francia no recibirá el 2021 con celebraciones. Los tradicionales fuegos artificiales sobre la Torre Eiffel, que atraen cada año a decenas de miles de personas a la avenida de los Campos Elíseos, han sido anulados.

En su lugar, se han convocado dos grandes conciertos en redes sociales y en las televisiones: uno con el "DJ" Jean-Michel Jarre en un decorado virtual de la catedral de Notre Dame de París, y otro en la Pirámide del Louvre con el músico David Guetta.

Las reuniones en espacios públicos están prohibidas y el toque de queda obliga a los franceses a estar en sus casas entre las 20:00 y las 06:00 horas, así que con una limitación de seis adultos por vivienda quienes deseen reunirse tendrán que pasar la noche juntos. Un dispositivo de 100.000 policías y gendarmes velará por la seguridad y para impedir las fiestas clandestinas.

FUEGOS ARTIFICIALES EN SIDNEY... PERO SIN GENTE

En Australia, los fuegos artificiales de Sídney, uno de los espectáculos que abren tradicionalmente las celebraciones del planeta en el Año Nuevo, iluminarán el Puente y la Bahía, aunque sin la asistencia de público. Unos 250.000 residentes se encuentran confinados desde el 19 de diciembre.

Los países del Sudeste Asiático, incluidos Indonesia, Tailandia, Malasia y Singapur, han prohibido las aglomeraciones para recibir el 2021. Singapur no celebrará la Nochevieja con los fuegos artificiales en la Bahía de Marina, aunque sí permitirá espectáculos pirotécnicos en otros lugares... pero retransmitidos en internet.

ALEMANIA: ESTE AÑO, SIN PETARDOS Y EN CASA

Nochevieja es sinónimo de fuegos artificiales, petardos y pirotecnia en Alemania. Pero no este año. El Gobierno central y los estados federados decidieron prohibirlos dentro de las medidas para evitar las concentraciones. Además, se ha decretado una prohibición de reunión en lugares públicos para el 31 de diciembre y el 1 de enero. Los espectáculos públicos, como los organizados en la Puerta de Brandeburgo, han sido cancelados.

En Dinamarca, la plaza del Ayuntamiento de Copenhague, donde cada año se suelen juntar miles de personas, estará cerrada por primera vez y custodiada por la policía. Oslo y Estocolmo han suspendido los habituales espectáculos con fuegos artificiales, al igual que muchos ayuntamientos.

CROACIA: NOCHEVIEJA MARCADA POR EL CORONAVIRUS...Y POR EL TERREMOTO

La Nochevieja en Croacia estará marcada no solo por las medidas para evitar contagios de coronavirus, con la mayor incidencia de muertes en toda la UE, sino también por los efectos del fuerte terremoto que sacudió el centro del país el martes, con 7 muertos y 26 heridos. La prohibición de viajar por el país introducida el 23 de diciembre ha sido suspendida para facilitar la evacuación de la población de la región afectada y el suministro de ayuda.

EN PRAGA, TOQUE DE QUEDA DESDE LAS NUEVE

Sin petardos ni consumo de alcohol en la calle, la capital checa vivirá una de sus nocheviejas más atípicas, ya que además existe toque de queda desde las nueve de la noche.

Habitualmente, los checos se despiden del año con una copa de champán en la mano y admirando los fuegos artificiales, que abundan en Nochevieja y Año Nuevo. Pero esta vez, carteles por la ciudad anuncian que la pirotecnia no estará permitida, y habrá el doble de policías para asegurar el orden en unas calles que se auguran desiertas.

ESTAMBUL, SIN LA HABITUAL FIESTA EN LA PLAZA DE TAKSIM

Estambul no celebrará la Nochevieja este año: rige un toque de queda desde las nueve de la noche del jueves 31 de diciembre hasta las cinco de la mañana del lunes 4 de enero. La población tendrá que renunciar así a la habitual fiesta callejera en la céntrica plaza de Taksim, una cita que en los últimos años ya había adquirido mala fama por excesos de alcohol y acoso.

Pero con todos los bares y locales de hostelería cerrados desde hace seis semanas, o únicamente ofreciendo comida para llevar, tampoco habrá celebración en las cercanas calles, en tiempos normales centro del ocio nocturno de Estambul.

VIENA: CONFINAMIENTO SEVERO Y PROHIBIDAS TODAS LAS FIESTAS

En Austria, la Nochevieja tiene lugar en medio del tercer confinamiento severo, con un toque de queda las 24 horas del día y sin excepciones para saludar al Nuevo Año. Prohibidas están todas las fiestas. Quien salga a la calle podrá ser interpelado por la policía y debe demostrar que tiene razones fundadas para haber abandonado su vivienda, donde solo una única persona de otro domicilio puede visitar a una familia.

El Ministerio del Interior anunció que se desplegarán 4.000 agentes de policía para vigilar el cumplimiento de las medidas, y especialmente en Viena se intensificarán las patrullas. Se ha prohibido asimismo la habitual pirotecnia en las zonas urbanas. La violación de esta ley puede ser penada con multas de hasta 3.600 euros.

LOS RUSOS, SIN CAMPANADAS EN LA PLAZA ROJA

Los rusos no tendrán más remedio que celebrar la Nochevieja en sus casas. La Plaza Roja estará cerrada al gran público, por lo que los moscovitas no podrán acudir al empedrado frente al Kremlin para ver cómo el reloj de la torre Spáskaya da las campanadas.

También se han cancelado todos los conciertos navideños en la plaza y en el Kremlin, y los restaurantes cerrarán a las 11 de la noche, por lo que la cena que despide el año tendrá lugar en los domicilios.

PAÍSES BAJOS: SIN EL CHAPUZON EN SCHEVENINGEN

Este año no habrá en Países Bajos, al menos con público, los espectáculos de fuegos artificiales y eventos musicales que organizan los municipios cada 31 de diciembre, e incluso se ha cancelado la Nieuwjaarsduikel, el tradicional chapuzón de Año Nuevo en la playa de Scheveningen.

La Nochevieja será de celebraciones "caseras", con todo el sector de la hostelería cerrado, lo que incluye bares de copas, discotecas y salas de baile, con un máximo de tres invitados por hogar en la cena y la fiesta en casa.

BÉLGICA, SIN FUEGOS ARTIFICIALES Y UN INVITADO EN CASA

En Bélgica, la mitad del país (Valonia y Bruselas) tendrá toque de queda a partir de las 22 horas y la otra mitad (Flandes) a partir de la medianoche. Además, los tradicionales espectáculos de fuegos artificiales estarán prohibidos en todo el país. Se mantienen también las normas para las reuniones en el hogar: cada unidad conviviente solo puede invitar a una persona de fuera de su burbuja, con la única excepción de las personas que vivan solas, a las que se permite acoger a dos.

TODA ITALIA EN ZONA ROJA

En Italia, el 31 de diciembre todo el país entra de nuevo en zona roja, tras tres días de relajación de las medidas. Estarán prohibidos los desplazamientos entre regiones y municipios, salvo por comprobados motivos laborales, de salud o de necesidad. Se podrá visitar a familiares o amigos con límite de un máximo en las reuniones de dos personas. Habrá toque de queda que comenzará a las 22 horas y se alargará hasta las 7 de la mañana del 1 de enero.

Ciudades como Roma, Milán, Turín y Génova ofrecerán programas con actores, músicos, humoristas y deportistas que se podrán seguir por las redes sociales. Milán proyectará en la fachada del Duomo una instalación del artista Felice Limosani, que consiste en una recopilación de pensamientos de los ciudadanos recogidos en internet. Nápoles ha cancelado su tradicional exhibición de fuegos artificiales de Castel dell'Ovo, pero ha propuesto a sus ciudadanos encender una vela o una pequeña lámpara detrás de las ventanas.

PORTUGAL SIN "PASSAGEM DE ANO"

El toque de queda impuesto en Portugal por la pandemia, que obliga a todas las personas a permanecer en casa a partir de las 23 horas, ha provocado que se hayan eliminado todas las fiestas de Nochevieja, conocidas como "Passagem de Ano", donde sobresalen la música y los fuegos artificiales.

El epicentro de los festejos, la Praça do Comércio de Lisboa, estará este año desierta y se ha cancelado el tradicional concierto que antes de la pandemia reunía a miles de personas. Una de las fiestas de fin de año más singulares se celebraba en Oporto, en la Avenida de los Aliados, en la que suelen participar las principales figuras de la música lusa, donde los fuegos artificiales se podían presenciar durante más de un cuarto de hora y donde incluso se podían tomar las doce uvas en un barco en el Duero.

RIGUROSO CONFINAMIENTO EN GRECIA

Los griegos deberán pasar la Nochevieja en riguroso confinamiento. Seguirá rigiendo el toque de queda desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana. Al igual que en Navidad, las celebraciones en casa no podrán exceder de las nueve personas, miembros de un máximo de dos familias, algo inusual en este país, donde una de las costumbres en Nochevieja es reunirse con amigos para entrar en el año jugando a las cartas, y disfrutar juntos a medianoche del tradicional roscón de San Basilio.