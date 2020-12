Rusia recibe 2021 con un megapuente de once días marcado por el coronavirus

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Moscú, 31 dic (EFE).- Rusia recibe 2021 con un megapuente festivo de once días que las autoridades consideran una oportunidad para frenar la propagación de coronavirus, que según las cifras oficiales se ha cobrado en el país más de 70.000 vidas.

Y es que partir de hoy los rusos disfrutan de unas vacaciones de Año Nuevo y Navidad que se prolongarán hasta el 10 enero inclusive y que prácticamente paralizan todas la actividades económicas no esenciales.

UN FESTIVO MÁS

A los cinco días festivos del Año Nuevo, establecidos por una ley aprobada en diciembre de 2004, se suma el de la Navidad ortodoxa, que se celebra el 7 de enero, y cuatro días de fines de semana.

Este año, además, muchas regiones declararon festivo también el 31 de diciembre, tras lo cual el jefe del Kremlin recomendó a las entidades federadas que no lo habían hecho seguir el ejemplo.

"Ya sabemos cómo se organiza el trabajo el 31 de diciembre...", dijo Putin al dar luz verde a los dirigentes regionales para declararlo festivo.

Como si esto fuera poco, prometió además que el ultimo día del año será festivo nacional a partir de 2021 por ley.

Para el personal de las Fuerzas Armadas el puente festivo tendrá un día más por orden del ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, que añadió los días 30 y 31 de diciembre la fiestas de Año Nuevo y Navidad.

Explicó su decisión con el hecho de que este año los militares "trabajaron mucho, con frecuencia al límite de sus posibilidades", en alusión a que además de sus tareas habituales participaron en la construcción de hospitales provisionales para pacientes con covid-19.

RUSIA REVISA AL ALZA EL NÚMERO DE FALLECIDOS

En la víspera del puente festivo, la vice primera ministra rusa Tatiana Golíkova, admitió ayer en declaraciones a la televisión pública que los muertos por coronavirus eran un 27,4 por ciento más de lo que se había informado el mismo miércoles.

En pocas horas el cómputo de fallecidos directamente a causa del coronavirus se disparó de 56.426 a 70.921.

Además, Golíkova añadió que otras 45.109 personas contagiadas con el nuevo coronavirus murieron de otras patologías, en particular de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y del sistema endocrino, y subrayó que este dato se toma en consideración para evaluar la situación epidémica en país.

SEGUNDA OLA SIN CUARENTENAS Y APUESTA POR LA VACUNA

Pese a que la segunda ola de la pandemia ha elevado de manera exponencial, el número de contagios y decesos por covid-19 en comparación con la pasada primavera, las autoridades se han abstenido de endurecer las restricciones sanitarias y de imponer cuarentenas.

En marzo de este año, Moscú decretó confinamiento prácticamente total cuando la cifra oficial de fallecidos a causa del nuevo coronavirus no llegaba a una decena.

Desde entonces el arsenal de recursos y conocimientos médicos para luchar contra la covid-19 ha aumentado de manera considerable y se ha visto reforzado con el desarrollo de varias vacunas, incluida la rusa Sputnik V, la primera en el mundo ser registrada oficialmente.

Según el Gobierno ruso, el único camino para recuperar la normalidad es la vacunación masiva de la población, algo que podría conseguirse en varios meses.

ALARGAN VACACIONES ESCOLARES

"Ahora nos encontramos en el mismo pico de la pandemia", alertó este martes el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, quien por la precaución y prolongó una semana, hasta el 17 de enero, las vacaciones de escolares y universitarios.

"Las largas vacaciones permitirán estabilizar la enfermedad del covid-19... Así en enero podremos evitar la introducción de medidas nuevas y totalmente indeseables", dijo.

Las autoridades rusas han insistido en la necesidad de observar todas las precauciones sanitarias durante el megapuente a fin de que las celebraciones no se traduzcan en un repunte de los contagios.

En todo caso, según una encuesta publicada por TASS, el 85 por ciento de los rusos recibirá el Año Nuevo en casa y no tiene planes de salir de su ciudad durante los días festivos.

La principal razón es la falta de dinero, según el 39 por ciento de los que participaron en el sondeo, y solo 13 por ciento teme contraer el coronavirus.

Bernardo Suárez Indart