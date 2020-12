República Dominicana.- El Congreso de República Dominicana aprueba la prohibición del matrimonio infantil

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El Congreso de República Dominicana ha aprobado este miércoles el proyecto de ley que modifica el Código Civil del país y prohíbe el matrimonio infantil.



La Cámara Baja del país ya había aprobado este proyecto el pasado 18 de noviembre, no obstante, tras ser enviada al Senado para su ratificación, el texto recibió modificaciones por parte de la Cámara Alta, que han sido aprobadas en su totalidad este miércoles por el Congreso.



El siguiente paso es que la ley pase al Gobierno para ser observada o promulgada, según informa el diario local 'Prensa Libre'.



El texto modifica el artículo 144 del Código Civil de República Dominicana, así, "el hombre o la mujer no podrán contraer matrimonio en ninguna circunstancia antes de haber cumplido los 18 años de edad". Hasta ahora, se permitían los enlaces de niñas y niños a partir de los 15 años.



Por otra parte, se deroga el artículo 145, que establecía que "sin embargo, el Gobierno puede, por motivos graves, conceder dispensas de edad".



Además, la violación de esta nueva ley será castigada con la imposición de una pena menor de reclusión de dos a cinco años y multas de entre 8.600 a 17.200 dólares (entre 7.000 y 14.000 euros), además de la anulación del matrimonio.



El proyecto de ley estaba respaldado por el presidente dominicano, Luis Abinader, que ha asegurado que "no se puede continuar tolerando estas prácticas nocivas que afectan no solo a las niñas y adolescentes, sino a toda la sociedad dominicana".



En República Dominicana, el 36 por ciento de las niñas y adolescentes se casan antes de los 18 años, siendo la tasa más elevada de América Latina y el Caribe, según la ONG Plan Internacional.