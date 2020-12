Petróleo termina 2020 en tono positivo por inventarios de EE.UU.

(Bloomberg) -- El petróleo se dirige hacia el final de un año tumultuoso con noticias positivas después de una caída mayor a la esperada en los inventarios de crudo de Estados Unidos, lo que se suma a la evidencia de que la recuperación de la demanda de energía sigue mayoritariamente intacta.

Los futuros en Nueva York han subido 6,5% este mes y el jueves registraban poca variación, cerrando un año en el que por primera vez en la historia los precios se volvieron negativos por un breve período. Los inventarios cayeron 6,1 millones de barriles la semana pasada, casi el doble de lo que pronosticaron los analistas, según datos oficiales. Eso ayudó a calmar los temores de que el mercado observará un exceso de suministro cuando la OPEP+ aumente la producción el próximo mes.

Sin embargo, los casos de covid-19 continúan extendiéndose sin cesar y la nueva cepa descubierta en el Reino Unido apareció en California y Colorado. Las medidas de confinamiento se están extendiendo en muchas partes del mundo, lo que reduce las perspectivas de la demanda a corto plazo. Se espera que las vacunas ofrezcan cierto alivio y ya se están administrando en varios países.

El crudo está terminando el 2020 con una baja de más de 20% respecto del comienzo del año. El mercado se derrumbó en marzo y abril cuando la rápida expansión del covid-19 en todo el mundo coincidió con una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Ha sido una tarea lenta desde entonces, y el repunte se aceleró en noviembre en medio de los avances de las vacunas y la recuperación de la demanda en Asia, lo que le da a la OPEP+ la confianza para restaurar la oferta.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados se reunirán en línea a principios de la próxima semana para discutir la posible adición de otros 500.000 barriles por día en febrero. El grupo de productores ahora se reúne mensualmente y su respuesta frente a la persistencia del coronavirus y al lanzamiento de las vacunas ayudará a determinar la trayectoria del petróleo en 2021.

Los líderes de facto de la OPEP+, Arabia Saudita y Rusia, reiteraron su compromiso con el acuerdo del grupo para apoyar la estabilidad del mercado petrolero. Pero incluso cuando la alianza se prepara para aumentar la producción, es probable que Saudi Aramco aumente los precios de venta oficiales a los clientes asiáticos en febrero, mostró una encuesta de Bloomberg.

Nota Original:Oil Ending Turbulent 2020 With Tailwind From U.S. Stockpile Draw

©2020 Bloomberg L.P.