Peso mexicano se encamina a su tercer mes al alza: México FX

(Bloomberg) -- El peso mexicano avanzó por tercer día a medida que el dólar continúó su caída, dando lugar a un tercer mes consecutivo de ganancias para el peso.

La moneda mexicana sube 0.21% a 19.8582 por dólar el jueves, alcanzando una ganancia total de 0.8% en tres días. La volatilidad implícita de un mes del peso avanzó a 15.283%, al alza por cuarta vez en cinco días.

El apetito global por el riesgo se mantiene ante acciones estadounidenses cerca de máximos récord y el índice del dólar en mínimos desde abril de 2018.

El máximo de la moneda de diciembre se ubica cerca de 19.70, lo que continúa actuando como resistencia a corto plazo, mientras que el promedio móvil de 50 días en 20.2878 es considerado como soporte.

El peso mexicano cayó alrededor de 4.7% en 2020, a pesar de repuntes sustanciales en el segundo semestre, encaminándose a su primera pérdida anual en los últimos cuatro años.

Las tasas swaps de TIIE continúan sin variación el jueves y la curva ahora valora un recorte de tasas de aproximadamente 38 puntos básicosa principios de agosto.

El secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera, criticó el proyecto de ley del Congreso que obligaría al banco central a comprar los dólares en efectivo que los bancos locales no logren vender. Indicó que esta ley solo transferiría el problema de la banca comercial a Banxico

(Parte de la información proviene de operadores FX familiarizados con las transacciones que solicitaron no ser identificados porque no están autorizados para hablar públicamente).

Nota Original:MXN Climbs, on Course for Third Month of Gains: Inside Mexico

NOTA: George Lei es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son propias y no pretenden ser un consejo de inversión.

©2020 Bloomberg L.P.