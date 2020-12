Paz Padilla afronta la llegada del nuevo año con una sonrisa en su rostro

MADRID, 31 (CHANCE)



Paz Padilla ha tenido uno de los años más dolorosos de su vida, sino el que más. Primero tuvo que afrontar la muerte de su madre, uno de los pilares fundamentales de la vida de la humorista. Y cuando la presentadora estaba intentando levantar cabeza, llega el confinamiento y después la muerte de su marido, Juan Antonio Vidal, el amor de su vida.



Lo cierto es que han sido dos de los golpes más duros que ha recibido Paz Padilla a lo largo de su vida. Un año de lo más complicado posible, pero no por ello la humorista se ha borrado la sonrisa de su casa. Es cierto que ha llorado y llora, pero no deja de luchar contra viento y marea para soportar estas dos pérdidas tan importantes.



Se sentó en el Deluxe después de que pasara el verano y nos dejó a todos con la boca abierta al ver que la presentadora de televisión se había preparado a recibir la muerte de su marido y le hizo pasar los mejores días de su vida -dentro del dolor que había- en sus últimos momentos.



Ahora, Paz Padilla cierra el año llena de aprendizaje y de fortaleza, ya que la presentadora no ha dejado ni un solo momento de luchar y mostrar esa sonrisa que tanto nos gusta. Además, la humorista está escribiendo su propio libro y pronto saldrá a la venta, por lo que el 2021 promete ser uno de los años más buenos para la actriz.