Pandemia y brexit generan pérdidas a negocio de Trump en Escocia

(Bloomberg) -- El campo de golf en el noreste de Escocia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue acumulando pérdidas y advirtió sobre el impacto que tendrá en el negocio la pandemia de coronavirus y la salida del Reino de la Unión Europea.

Trump International Golf Club Scotland Ltd., que opera un campo en Aberdeenshire, reportó una pérdida neta de 1,1 millones de libras (US$1,5 millones) en 2019 después de perder 1,07 millones de libras el año anterior, según una declaración presentada al Registro Mercantil del Reino Unido. Los ingresos subieron 18% a 3,28 millones de libras, frente a los 2,77 millones de libras registradas en 2018.

La inversión en el noreste de Escocia ha generado controversia a lo largo de los años, en la medida que Trump ha tenido algunos desencuentros con ambientalistas, residentes y el Gobierno escocés. Los últimos desafíos a los que se ha enfrentado son la duración y propagación de la pandemia de covid-19 y el impacto que ha tenido esto en la confianza y gasto del consumidor, “los cuales son muy inciertos en el entorno actual”, dice la declaración. Escocia, como gran parte del Reino Unido, está bajo confinamiento y reporta diariamente cifras récord de contagios.

Eso se verá agravado por la “incertidumbre que se anticipa que generará genera el brexit en 2021”, según el informe, que se presentó antes de que el Reino Unido llegara a un acuerdo comercial con la Unión Europea en Nochebuena. Trump ha elogiado la salida del Reino Unido del bloque.

La compañía dijo que está avanzando con el desarrollo de un nuevo complejo residencial de 550 unidades con casas de vacaciones e instalaciones de esparcimiento después de obtener la aprobación en septiembre de 2019.

