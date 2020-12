México reporta 12.406 nuevos contagios y 1.052 decesos por la covid-19

Fotografía fechada el 2 de julio de 2020 que muestra trabajadores funerarios mientras desinfectan a familiares de personas fallecidas por COVID-19, antes de ingresar al entierro en el panteón de San Isidro, en el municipio de Ecatepec (México). EFE/Jorge Núñez/Archivo

México, 30 dic (EFE).- México reportó este miércoles 12.406 nuevos casos confirmados por la covid-19, con los que la cifra llegó a un total de 1.413.935 contagios, informaron las autoridades de salud.

La cifra es la segunda más alta que se registra en México tras los 12.511 casos reportados el 22 de diciembre.

Además, en las últimas 24 horas se registraron 1.052 decesos debido a la pandemia, con lo que el número de víctimas fatales se elevó a 123.845.

Según registros este día es el segundo con más muertes reportadas tras la jornada del 3 de junio cuando se informaron 1.092 decesos.

Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertes por la pandemia, seguido de Estados Unidos, Brasil y la India, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Además, de acuerdo con esta misma institución, México es el decimotercer país del mundo en cuanto a número de contagios.

Desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero, en México han sido estudiados 3.596.935 pacientes que tuvieron un índice de positividad del 41 %, informó Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) en conferencia de prensa.

Entre el conjunto de pacientes estudiados se tienen 1.413.935 que tuvieron un positivo a la infección viral, 1.779.053 con un resultado negativo y 403.947 que se mantienen como casos sospechosos.

Además, el funcionario destacó que 1.066.771 pacientes son clasificados como personas recuperadas.

Las proyecciones de las autoridades mexicanas indican que en el país existen 1.597.072 casos estimados y señalaron que el 5 % de ellos, que corresponden a 74.737, son los que representan la epidemia activa en el país, al ser pacientes que desarrollaron sus síntomas en los últimos 14 días.

En el informe se indicó que las autoridades sanitarias tienen actualmente 17.668 muertes sospechosas.

A la fecha, existen un total de 29.725 camas para atención general, de las cuales 15.011 están ocupadas y 14.714 están disonibles, mientras que las camas con ventilador son 10.184 con 5.755 disponibles y 4.429 ocupadas.

Los estados con mayor ocupación de camas con ventilador son Ciudad de México (85 %), Estado de México (76 %) y Baja California (61 %).

Ciudad de México, Estado de México y los estados de Hidalgo, Guanajuato y Nuevo León tienen una ocupación superior al 70 % en camas para hospitalización general.

Precisamente Ciudad de México y Estado de México junto con los estados de Baja California, Morelos y Guanajuato han decretado en las últimas semanas el color rojo en el semáforo epidemiológico debido a un elevado aumento de contagios, que indica el cierre de toda economía no esencial.

Ante el aumento de contagios de las últimas semanas, las autoridades han pedido a los ciudadanos quedarse en casa y no celebrar reuniones ni fiestas de fin de año con personas o familiares que no habiten en el mismo hogar.

MÁS VACUNAS

Este miércoles, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, informó de la llegada al país de otras 7.800 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus SARS-CoV-2, con lo que suman 53.625 dosis en este mes.

Además, señaló que el próximo 4 de enero arribará al país un cargamento con más de 50.000 vacunas.

El plan de vacunación de México arrancó el pasado 24 de diciembre con pocas dosis que están siendo suministradas solo al personal médico que atiende a enfermos de covid-19 en el área metropolitana de Ciudad de México y en los norteños estados de Coahuila y Nuevo León.

Las autoridades sanitarias planean aplicar de 6.000 a 8.000 vacunas diarias.

El plan del Gobierno prevé haber vacunado a finales de enero a 700.000 trabajadores de la salud y comenzar la inmunización gratuita y gradual del resto de la población, de 130 millones de habitantes, en función de las edades y de enfermedades crónicas.