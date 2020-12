Mercedes-Benz ve más allá de la Fórmula 1 hacia era eléctrica

ISTANBUL, TURKEY - NOVEMBER

(Bloomberg) -- Los fabricantes de automóviles están reconsiderando fundamentalmente el automovilismo para la era eléctrica, tanto que incluso el equipo que domina el circuito de carreras más importante debe explorar nuevos caminos.

Mercedes-Benz ha ganado los últimos siete campeonatos de Fórmula 1, pero su empresa matriz Daimler AG está reduciendo su participación en el equipo. Si bien la F1 sigue siendo valiosa desde una perspectiva de imagen, Daimler ahora puede obtener más retornos por su inversión en mercadeo, mientras que la unidad de carreras también busca aumentar sus propios ingresos fuera de las pistas de carreras internacionales.

Mercedes-Benz Grand Prix Ltd. planea vender más servicios de ingeniería a clientes externos. Al aprovechar su experiencia en la optimización de la aerodinámica y la eficiencia del motor, así como en el procesamiento de datos complejos, el negocio con sede en Brackley, Inglaterra, pretende triplicar los ingresos en su unidad de ciencias aplicadas a 100 millones de libras (US$135 millones) para 2025. Todo el emprendimiento está presionando para ser rentable en dos años, dijo el director ejecutivo, Toto Wolff.

“En la Fórmula 1 todo gira alrededor de la velocidad de entrega, y nuestra velocidad de entrega de soluciones técnicas que son competitivas y seguras es algo que se puede aplicar en un amplio rango de áreas”, dijo Wolff en una entrevista.

Mercedes es una de las organizaciones de carreras más exitosas del mundo. Su conductor estrella Lewis Hamilton ha ganado seis campeonatos de F1 desde 2014, y el séptimo ha sido para su antiguo compañero de equipo Nico Rosberg. El dominio será nuevamente puesto a prueba el próximo año cuando los límites de costo entren en vigencia para reactivar la competencia y hacer que las carreras de F1 sean más sostenibles.

Mercedes-Benz no revela todo el gasto en las operaciones de F1. Pero Daimler estima que el negocio generó más de US$1.500 millones en valor publicitario equivalente el año pasado, sobre la base de una audiencia televisiva total de 1.900 millones de personas. El director ejecutivo, Ola Källenius, lo considera un valioso laboratorio de pruebas para la tecnología de motores híbridos.

