Marc Gasol se suma al cumpleaños de LeBron James para batir a los Spurs

Los Ángeles (EE.UU.), 30 dic (EFE).- LeBron James celebró hoy su 36 cumpleaños con una victoria de Los Angeles Lakers sobre los San Antonio Spurs (107-121) en la que Marc Gasol volvió a cumplir con su rol de jugador multiusos.

James, con 26 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes, no solo festejó sus 36 años con una actuación soberbia que demostró que sigue en plena forma sino que también logró con este partido la marca histórica de mil encuentros consecutivos en temporada regular de la NBA anotando al menos 10 puntos.

No fue el único detalle hoy para los registros de la NBA.

Becky Hammon, entrenadora asistente de los Spurs, se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de temporada regular después de que el técnico Gregg Popovich fuera expulsado por protestar a los árbitros a finales del segundo cuarto.

Por su parte, Gasol sumó 5 puntos (incluida una acrobática canasta más tiro adicional en el último instante del segundo cuarto), no falló ningún lanzamiento a canasta, capturó 5 rebotes y repartió 2 asistencias en los 20 minutos que disputó.

El pívot español se ha consolidado totalmente como parte de un quinteto inicial de los Lakers que, si no hay lesiones de por medio, está formado por LeBron James, Anthony Davis, Dennis Schroder, Kentavious Caldwell-Pope y el propio Gasol.

El conjunto de púrpura y oro venía de perder el lunes ante los Portland Trail Blazers (107-115).

Pero hoy se regaló una victoria relativamente cómoda con un partido que dominó prácticamente de principio a fin por una distancia que sólo en los momentos finales bajó de los dobles dígitos con algo de peligro para los angelinos.

Además de James, los ganadores del título de la NBA en la "burbuja" de Orlando (EE.UU.) también contaron con la aportación destacada de Schroder (21 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias) y de un sorprendente Wesley Matthews (18 puntos con 6 de 6 en triples).

Los Lakers se sitúan ahora con un balance de 3 victorias y 2 derrotas.

Por parte de los Spurs, Dejounte Murray fue el jugador más notable con 29 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

El conjunto de San Antonio se queda ahora con 2 victorias y 2 derrotas.