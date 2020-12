Los socorristas buscan aún a diez desaparecidos por deslizamiento de tierra en Noruega

Los socorristas noruegos buscaban activamente este jueves a diez desaparecidos, entre ellos niños, tras un deslizamiento de tierra ocurrido la víspera en una localidad en el norte de Oslo que dejó igualmente diez heridos.

"Es importante para mí precisar que buscamos supervivientes", dijo durante una conferencia de prensa el responsable de la operación de rescate Roger Pettersen.

Los equipos de rescate también indicaron el jueves que ampliaron la zona de evacuación.

"Hay fisuras en el suelo y barro", explicó un responsable de la Dirección Noruega de Aguas y Energía (NVE), Toril Hofshagen, a la agencia de noticias local NTB, para justificar la evacuación de otras 46 personas de la zona afectada.

El miércoles, unas mil personas fueron evacuadas tras este deslizamiento de tierra en Ask, en la municipalidad de Gjerdrum, ciudad de 5.000 habitantes ubicada 25 kilómetros al noreste de la capital.

Los equipos de rescate inspeccionaron el jueves dos casas que se habían derrumbado, en busca de desaparecidos, cuya identidad no fue desvelada por la policía, que precisó, no obstante, que había niños entre ellos. Las tareas de búsqueda no dieron resultados positivos.

El terreno continúa siendo inestable.

"El resto de las casas de la zona están completamente destruidas", declaró el responsable de la operación, Roger Pettersen.

Una decena de casas y 31 viviendas se derrumbaron y algunas casas se desplazaron 400 metros.

Las autoridades pidieron a la población renunciar a los tradicionales fuegos artificiales de Año Nuevo para no perturbar a los aviones que participan en la búsqueda.

Imágenes de video mostraron la ladera de una colina que se desplomó, dejando casas destruidas y enterradas en el lodo.

La tierra que se deslizó es una arcilla específica presente en Noruega y Suecia que puede volverse líquida y caer rápidamente.

Diez personas resultaron heridas, uno de ellas de gravedad, que fue trasladada a Oslo.

La primera ministra, Erna Solberg, que se desplazó al lugar, señaló que este deslizamiento de tierra era "uno de los más grandes" ocurridos en su país.

