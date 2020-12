Las Campos, el balance de un año lleno de enfrentamientos públicos

18/06/2020 Alejandra Rubio, Terelu Campos, María Teresa Campos y Carmen Borrego en el cumpleaños de María Teresa Campos 2019 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 31 (CHANCE)



Hablar de un declive mediático puede parecer exagerado al hablar de la familia Campos, pero lo cierto es que no hay palabras para explicar el recorrido de los últimos meses de éstas por los platós de televisión. Y es que aunque llevan un tiempo bastante tranquilas, han estado en primera línea de batalla en guerra no solo con Jorge Javier Vázquez, sino con muchos profesionales del medio.



Si en algo estamos de acuerdo, la profesionalidad de las Campos es algo que no se puede juzgar, de hecho no habría ni que cuestionarse que María Teresa Campos y Terelu Campos son dos profesionales como la copa de un pino y así lo han demostrado durante todos estos años en cada espacio comunicativo.



Lo que tampoco es discutible es que, desde que la matriarca del clan perdiese el programa Qué tiempo tan feliz, todo ha ido de mal en peor. Y es que después de ese parón televisivo, Carmen Borrego salía a la palestra, la hija desconocida de la periodista aparecía en 'Las Campos' el reality que acabó con su vida privada.



Las tres se sumergieron en este reality en el que mostraron aspectos de sus vidas hasta entonces desconocidos y desde entonces, no se ha vuelto a mirar con los mismos ojos a las dos grandes de la comunicación que un día presentaban programas líderes de audiencia.



Tanto cambió su situación profesional que parecía que Carmen Borrego atropellaría públicamente a su hermana y a su madre al convertirse reina de los platós de televisión. Lo nunca visto, la que siempre había estado detrás de las cámaras aparecía día sí y día también en la pantalla, revistas... y esto, que ya presagiaba un mal final, acabó derribando la imagen pública de todas.



No es Carmen Borrego la culpable del declive de su madre y de su hermana, es que ninguna ha sabido gestionar el interés público con lo que daban a los espectadores y se les fue la mano... De repente se convirtieron en personajes públicos y ya no interesaba tanto verlas como comunicadores, sino ver las miserias de la familia Campos.



Lleno de conflictos y enfrentamientos mediáticos este año se han tenido que enfrentar a las duras palabras de un Jorge Javier Vázquez enfadado. Y es que tras la entrevista que dio María Teresa Campos en Sábado Deluxe, en la que se rió de la profesión y toreó a que no debía, la guerra se sirvió sola.



Aunque ahora llevan meses más tranquilas, Terelu Campos se fue de Sálvame Diario, Carmen Borrego también y no hemos vuelto a ver a María Teresa Campos presentando un espacio... ¿culpa de ellas? Culpa de todos.