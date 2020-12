La producción industrial en Chile cae 0,7 % en noviembre por manufacturas y gas

La cifra de decrecimiento de la industria manufacturera "se debe, en gran medida a la baja interanual de 16 % en la fabricación de sustancias y productos químicos". EFE/José Pazos/Archivo

Santiago de Chile, 31 dic (EFE).- La producción industrial en Chile cayó en noviembre un 0,7 % comparada con el mismo periodo del año anterior, empujada por un descenso en el sector manufacturero y en el índice de gas, electricidad y agua, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE) del país austral.

El índice de producción industrial (IPI) se ubica en la línea de lo esperado por los mercados que preveían un leve descenso en noviembre, cuando Chile empezó a mostrar síntomas de una segunda ola de contagios tras tres meses de retroceso de la pandemia en los que la producción había tenido un desempeño positivo.

El descenso del indicador de la producción industrial de noviembre se explica por una caída interanual del índice de producción manufacturera (IPMan) del 1,7 %, y un retroceso del índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), que cayó un 1,6 % en doce meses, explicó la entidad.

La cifra de decrecimiento de la industria manufacturera "se debe, en gran medida a la baja interanual de 16 % en la fabricación de sustancias y productos químicos".

La variación del índice de electricidad, gas y agua se produjo por una contracción de la producción de gas del 15,8 %.

En tanto, la producción minera aumentó un 0,6 % como consecuencia de la mayor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería que lo componen, agregó el INE.

La minería no metálica aumentó un 12,8 % producto de la mayor producción de caliche y ulexita y la minería metálica creció un 0,2 % por un alza en la extracción de hierro. Por el contrario, la extracción y procesamiento de cobre disminuyó 1,3 % en doce meses.

Con el 28 % de la producción mundial de cobre, Chile es el primer productor del mundo de este metal y, pese a la pandemia, no ha detenido las operaciones mineras.

La pandemia provocó una caída del PIB chileno en el segundo trimestre de un 14,1 %, la mayor desde 1986, que se redujo al 9,1 % en los siguientes tres meses y El Banco Central prevé una contracción de entre 5,7 % y 6,2 % este año.

Para 2021, la entidad estima un crecimiento de la economía de entre 5,5 % y 6,5 %.

Con más de 605.000 contagios totales desde marzo y cerca de 16.500 muertes, Chile ha experimentado en el mes de diciembre una segunda ola de la pandemia de la covid-19 con un incremento en el número de casos que lo ha devuelto a cifras que no se registraban desde junio, cuando estuvo al borde del colapso sanitario.