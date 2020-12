La manufactura china se ralentiza en diciembre pero mantiene su crecimiento

Empleados trabajan en una fábrica de ensamblaje de minivans en Qingdao (China). EFE/YU FANGPING/Archivo

Shanghái (China), 31 dic (EFE).- La industria manufacturera china experimentó en diciembre una ligera ralentización de 0,2 puntos en su indicador de referencia, el índice gerente de compras (PMI), que se situó en 51,9 puntos, una marca que sigue siendo la tercera mejor de todo el año.

En este índice, publicado mensualmente por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento en la industria y por debajo, contracción.

El dato es ligeramente inferior a lo esperado por los analistas, que esperaban que el PMI manufacturero se situase en los 52 puntos en el último mes de 2020.

No obstante, esto supone que el sector continúa en su camino de recuperación, registrando su décimo mes consecutivo de expansión tras el desplome de febrero, cuando el PMI registró 35,7 puntos por el parón que causó el coronavirus.

Aquel declive fue la peor lectura histórica de este indicador, incluso peor que el registrado en noviembre de 2008 (38,8 puntos), cuando el mundo se enfrentaba a la crisis financiera.

En el desglose por tamaño de empresas, las grandes bajaron 0,3 puntos con respecto a noviembre, situándose en los 52,7 en el último mes del año, mismo nivel que las medianas, que, sin embargo, se contrajeron más (0,7 puntos).

En el caso de las compañías de pequeño tamaño, se regresó a la zona de la contracción al situarse en los 48,8 puntos, 1,3 menos que en noviembre.

Saltaron por encima del corte de los 50 puntos dos de los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, el de producción y el de nuevos pedidos, mientras que los de empleo, provisiones de materias primas y tiempo de entrega para proveedores finalizaron 2020 en contracción.

La ONE también hizo público el PMI relativo a los negocios no relacionados con la manufactura, que se situó en diciembre en 55,7 puntos, su cuarta mejor marca del año tras el batacazo de febrero (29,6).

El sector servicios, que representa más de la mitad del PIB del país, se situó en el duodécimo mes de 2020 en 24,8 puntos, 0,9 menos que el mes anterior.

En cuanto al índice de expectativa de actividad económica, que mide la confianza de las empresas no manufactureras en el desarrollo del mercado en el futuro, cayó 0,6 puntos hasta los 60,6.

El índice integral de producción del PMI, la radiografía combinada de las industrias manufacturera y no manufacturera, se situó en 55,1 puntos en diciembre frente a los 55,7 de noviembre, que fue su mejor marca del año.

En un comunicado publicado hoy en la página web de la ONE, el estadístico de la institución Zhao Qinghe aseguró que pese a la ralentización de diciembre en el PMI manufacturero, la industria "mantiene una buena inercia de recuperación sostenida".