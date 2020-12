Johnson logra rápida aprobación de trato de brexit en Parlamento

Boris Johnson, U.K. prime minister, returns to number 10 Downing Street after attending Parliament in London, U.K., on Wednesday, Dec. 30, 2020. Johnson will rush his Brexit trade deal through Parliament in a day, confident it will be approved with ease after a prominent group of hard-liners in his Conservative Party said they will back the accord.

(Bloomberg) -- El acuerdo comercial posterior al brexit del primer ministro británico, Boris Johnson, fue aprobado por el Parlamento del Reino Unido menos de 24 horas antes de la separación final del país con la Unión Europea.

El miércoles por la noche, la Cámara de los Lores dio luz verde al acuerdo, apenas un día antes de que el Reino Unido abandone el mercado único de la UE cuando el período de transición expire a las 11 p.m. del jueves.

Johnson agradeció a los miembros del Parlamento por respaldar la legislación “histórica”, que convierte el acuerdo que firmó con la UE en ley británica.

“El destino de este gran país ahora reside firmemente en nuestras manos”, dijo Johnson en un comunicado enviado por correo electrónico después de que se aprobó el acuerdo. “Asumimos este deber con un sentido de propósito y el interés del pueblo británico está en el centro de todo lo que hacemos”.

La prisa por lograr que el acuerdo fuese aprobado por el Parlamento en solo un día pone fin a una saga de cuatro años que se ha apoderado de la política británica y ha dividido al país.

Desde la votación del referéndum en junio de 2016, la agitación sobre el brexit ha obligado a renunciar a dos primeros ministros, agitó los mercados y vio que la relación del Reino Unido con su mayor socio comercial se redefinió radicalmente.

Para Johnson es un logro personal, así como un hito político. Fue el rostro de la campaña a favor del brexit en 2016 y era quien tenía más que perder políticamente en caso de no lograr un divorcio ordenado.

Todavía hay riesgos para Johnson y para Gran Bretaña en los meses y años venideros, ya que es probable que las nuevas reglas para el comercio y los controles de los productos que cruzan la frontera hagan inevitable que se produzca una interrupción. La cuestión de qué tan cerca o lejos debería estar el Reino Unido del mercado de la UE se convertirá en un tema permanente del debate político británico.

En el corto plazo, sin embargo, el acuerdo le da a Johnson una victoria nacional en un momento difícil. Su Gobierno está luchando contra un coronavirus resurgente que ya ha causado la recesión más profunda en más de 300 años y que ahora amenaza con sobrepasar al servicio de salud.

Según el acuerdo, habrá un comercio de bienes con arancel cero y cuota cero entre Gran Bretaña y la UE, pero incluye disposiciones muy limitadas para las empresas de servicios, que representan 80% de la economía del Reino Unido.

El acuerdo, alcanzado en vísperas de Navidad, fue firmado el miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, antes de ser enviado a Londres para la firma de Johnson.

Cuando el reloj marque la salida del Reino Unido del mercado único y la unión aduanera, el primer ministro estará en su residencia de Downing Street con su familia, según un comunicado de un portavoz del Gobierno.

El momento marcará “un nuevo comienzo en la historia de nuestro país y una nueva relación con la UE como su mayor aliado”, dijo Johnson.

Nota Original:Johnson's Brexit Deal Clears Parliament With Just Hours to Spare

