Isabel Pantoja acaba el año tocada y hundida

Isabel Pantoja siempre ha pregonado públicamente que lo más grande que tenía era su hijo Kiko. Bien, pues lo más grande se ha ido de su vida al conocer la verdadera cara de la madre, o más bien, al conocer la otra cara de la cantante. Sin consuelo, la artista ha tenido que enfrentarse este año a algo inimaginable, algo que nunca pensó que ocurriría y menos de forma pública.



Con su hija ha tenido muchos enfrentamientos públicos, siempre de alguna manera se ha querido filtrar a la prensa lo que ocurría entre madre e hija. Pero en su enfrentamiento con Kiko Rivera las cosas no han ido como esperaba la tonadillera, ella no ha llevado las riendas del caos mediático y se ha sabido lo que nunca quiso que saliera a la luz.



'Si me tiras de la lengua, hablo' este es lema que ha seguido Kiko Rivera. El dj se sentaba en un plató de televisión para hablar de una deslealtad a su mujer y acababa contando el momento tan delicado en el que se encontraba por culpa de la situación derivada de la Covid. Su madre entraba por teléfono y lejos de animarle, le quitó hierro a sus palabras y aseguró que no sería para tanto.



Esto, hizo estallar la bomba cuando, días más tarde Isabel Pantoja no iba a ver a su hijo tras decir públicamente que iría a su casa para apoyarle en estos momentos y además hacía una llamada a un programa de televisión, Ana Rosa. En esa conversación, la artista dejaba a entrever que ella no estaba de acuerdo con la decisión de su hijo, de haberse sentado en un plató, y echaba leña al fuego.



Pocos días más tardes... estallaba la bomba. Kiko Rivera confesaba públicamente que iba luchar hasta el final para descubrir la última voluntad de su padre y hacía público su distanciamiento con su madre. Todo esto provocaba un antes y un después y desde entonces sabemos que el dj vio las pertenencias de Paquirri jamás entregadas a sus hermanos en Cantora, la poca preocupación de su madre por sus nietas, con él, con su mujer... y la manipulación que el hermano de la cantante tiene sobre ella.



En resumen, Isabel Pantoja ha tenido el peor año de su vida al verse cuestionada su imagen como madre, como abuela, como suegra y sobre todo, como persona. Todo ello públicamente ¿por qué? Porque ella misma quiso hablar en directo de la relación con su hijo y no privadamente yendo a verle a su casa.