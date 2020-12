Honduras llega a 121.827 contagios y 3.130 decesos por covid-19 desde marzo

De 2.620 nuevas pruebas PCR de laboratorio procesadas, 915 dieron positivo, con las que los contagios se elevaron a 121.827, indicó el organismo sanitario en un comunicado. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 30 dic (EFE).- Honduras llegó este miércoles a 121.827 casos de covid-19, tras sumar en las últimas horas 915 nuevos contagios y otros 19 decesos, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 2.620 nuevas pruebas PCR de laboratorio procesadas, 915 dieron positivo, con las que los contagios se elevaron a 121.827, indicó el organismo sanitario en un comunicado.

Asimismo, señaló que entre los 19 fallecidos se encuentran doce mujeres de entre 31 y 85 años, con lo que el total de muertos por la enfermedad se elevó a 3.130.

Hoy también fueron diagnosticadas 712 personas que están hospitalizadas, de las que 539 presentan un cuadro estable, 134 están condición grave y 39 en unidades de cuidado intensivo.

El resto de los hondureños contagiados con el coronavirus SARS-CoV-2 son monitoreados por el personal de la Región Sanitaria, añadió.

Se suman 114 nuevos casos de pacientes recuperados, con los que ya suman 56.694, desde marzo en el país, señaló el organismo sanitario.

La curva de la pandemia sigue en alza y a casi diez meses no se tiene un panorama claro de la magnitud de contagiados, porque las pruebas PCR que a diario procesa el Laboratorio Nacional de Virología siguen siendo pocas.

Fuentes médicas que están al frente de la pandemia de la covid-19 consideran que el país necesita procesar al menos 3.000 pruebas diarias, como lo hacen en mayoría de los países.

SALUD TEME QUE NUEVA CEPA DE COVID-19 INGRESE A HONDURAS

La ministra hondureña de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo hoy que tema que la nueva cepa del coronavirus que apareció en Reino Unido puede ingresar a la nación centroamericana luego de confirmarse el primer caso en el estado de Colorado (EE.UU).

Flores aseguró que hasta ahora en Honduras no ha sido detectado ningún caso de la cepa británica de la covid-19, aunque señaló que por su "rápida expansión" no se descarta la presencia en el país en las próximas semanas.

Señaló que, para evitar el ingreso al país de la nueva variante, el Gobierno prohibió la semana anterior el ingreso al país de personas procedentes del Reino Unido y de Sudáfrica.

Los ciudadanos hondureños o residentes en el país procedentes de Reino Unido y Sudáfrica que ingresen a Honduras deberán realizar una cuarentena obligatoria de al menos catorce días, al momento de su llegada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo la semana anterior que no existen evidencias de que la nueva cepa cause infecciones más graves o anule las pruebas de diagnóstico y vacunas disponibles, aunque admitió que parece tratarse de una mutación más contagiosa.