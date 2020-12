Gremio y Palmeiras disputarán la final de la Copa do Brasil y cupo en la Libertadores

Gremio garantizó su lugar en la final tras cosechar un empate 0-0 en su visita hoy al Sao Paulo en el partido de vuelta por la semifinal y tras haberse impuesto por 1-0 la semana pasada en el partido de ida en Porto Alegre. EFE/DIEGO VARA/Archivo

Río de Janeiro, 30 dic (EFE).- Gremio y Palmeiras, que eliminaron este miércoles en semifinales al Sao Paulo y al América respectivamente, disputarán la final de la Copa do Brasil, segundo torneo en importancia del país y cuyo vencedor se adjudica automáticamente un cupo en la Copa Libertadores de 2021.

Gremio garantizó su lugar en la final tras cosechar un empate 0-0 en su visita hoy al Sao Paulo en el partido de vuelta por la semifinal y tras haberse impuesto por 1-0 la semana pasada en el partido de ida en Porto Alegre.

El Palmeiras avanzó a la definición del título tras la victoria a domicilio por 0-2 que consiguió este miércoles en casa del América con goles de Luiz Adriano y Rony, y pese a haber cedido un empate 1-1 en casa hace una semana en el partido de ida en la ciudad de Sao Paulo.

La final de la Copa do Brasil será disputada en partidos de ida y vuelta el 3 y el 10 de febrero próximo en estadios que aún serán decididos por sorteo.

Gremio, el segundo club que más veces ha vencido la Copa do Brasil, con cinco títulos (uno a menos que el Cruzeiro), eliminó en semifinales a un Sao Paulo que era considerado favorito por el buen momento que atraviesa y que lo tiene como líder del Campeonato Brasileño con varios puntos de ventaja sobre su inmediato escolta.

El conjunto de Porto Alegre, comandado por el técnico Renato Gaúcho y que cuenta con el liderazgo del zaguero argentino Walter Kannemann, consiguió administrar en el estadio Morumbí de Sao Paulo la ventaja que consiguió en Porto Alegre y prefirió defenderse y frenar el partido antes que salir al ataque.

El equipo comandado por Fernando Diniz sintió la falta del delantero Luciano, su artillero este año y que fue excluido de la delegación pocas horas antes del partido por una lesión en la rodilla derecha.

La estrategia defensiva de Renato Gaúcho le permitió al tricolor de Porto Alegre neutralizar a un Sao Paulo que dominó el partido pero que no consiguió abrir el marcador y cuya eliminación frustra los sueños de título de un club liderado por el internacional brasileño Dani Alves, el lateral español Juanfran, el zaguero ecuatoriano Robert Arboleda y el delantero colombiano Santiago Tréllez.

El empate en el Morumbí permitirá al Gremio disputar la final de la Copa do Brasil por novena vez y frustra a un Sao Paulo que esperaba poner fin a la sequía de títulos que arrastra desde 2012 y que soñaba con su primer título de la Copa do Brasil.

El Palmeiras, comandado por el técnico portugués Abel Ferreira y que cuenta en sus filas con el zaguero paraguayo Gustavo Gómez y el lateral uruguayo Matías Viñas, también avanzó este año a las semifinales de la Copa Libertadores, en las que se medirá este mismo mes al River Plate argentino.

El conjunto verde de Sao Paulo, que dominó en el partido disputado en el estadio Independencia de la ciudad de Belo Horizonte, venció con goles en el segundo tiempo que le permitieron mantener vivo su sueño de conquistar su curto título de la Copa do Brasil.