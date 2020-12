Georgina Rodríguez tiene el look perfecto para despedir 2020 destilando sensualidad

MADRID, 28 (CHANCE)



Georgina Rodríguez lo ha vuelto a hacer. Nos referimos a convetirse en la gran protagonista del último hito logrado por Cristiano Ronaldo al que, involuntariamente y por su hipersensual estilismo - con el que ha presumido de su explosiva figura - ha eclipsado una vez más.



El portugués recibió el pasado 27 de diciembre el premio de mejor jugador del siglo en la Edición de 2020 de los Globe Soccer Awards celebrada en Dubai y, como no podía ser de otra manera, acudió a recoger el premio acompañado por su hijo Cristiano Jr y por su pareja, Georgina, que acaparó todas la miradas de la noche por su comentadísimo estilismo.



Un look tan brillante como sexy que se ha conviertido en la inspiración ideal para despedir este 2020 como se merece. Y es que, a pesar de que toca quedarse en casa y portarnos "bien" esta Nochevieja, nadie ha dicho que no podamos ponernos nuestras mejores galas para vivir de un modo especial la última noche del año.



Un ajustadísimo vestido rojo de lentejuelas con una impresionante abertura lateral que deja al descubierto una de sus piernas, un pronunciado escote que realza su anatomía y unas sandalias de tacón en el mismo color ha sido el modelo con el que Georgina nos ha dejado boquiabiertos en una de las noches más importantes para su pareja, Cristiano Ronaldo.



Y, aunque quizás es 'too much' para el común de las mortales... ¿Por qué no apostar por el rojo - uno de los colores navideños por excelencia - y las lentejuelas para decir adiós a este 2020 al que la mayoría estamos deseando poner fin? Una versión moderna de la mítica Jessica Rabbit con la que podemos emular el look más sexy de Georgina Rodríguez.