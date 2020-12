Fútbol/Primera.- (Crónica) Portu hace 'txuri-urdin' el derbi y Osasuna no finaliza el año con una alegría ante el Alavés

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad cerró el 2020 con una alegría doble ya que puso fin a su mal momento de resultados y lo hizo llevándose en San Mamés el derbi vasco ante un Athletic Club que continúa sin levantar cabeza, mientras que Osasuna no pudo romper su negativa racha al empatar (1-1) en El Sadar con el Deportivo Alavés, en los partidos que dieron fin a la decimosexta jornada de LaLiga Santander.



El último día futbolístico en España del año tenía como mayor atractivo el derbi entre el Athletic y la Real Sociedad, dos equipos necesitados de los tres puntos, aunque por diferentes motivos. Fue un choque disputado, donde los visitantes fueron mejores y sacaron máximo partido a su tempranero gol.



En lo que fue la mejor jugada del duelo, un robo en el medio lo convirtió el equipo 'txuri-urdin' en una rápida combinación entre Merino y Oyarzabal, que el capitán, que regresaba tras varios partidos fuera, concluyó con un 'pase de la muerte' a un Portu que le ganó la espalda a Yuri.



Era el minuto 5 y el choque ya se le había puesto complicado a los de Gaizka Garitano, a los que les costó equilibrar las cosas, aunque la Real tampoco sacó partido a su inicial dominio. Aún así, tampoco pasó excesivos apuros Alex Remiro salvo en una internada de Alex Berenguer, que no acertó con su pase final a Iñaki Williams.



Tras el descanso, el conjunto de Imanol Alguacil volvió a salir mejor y pese a los cambios introducidos en su rival para buscar la igualada y una reacción rápida, las mejores ocasiones fueron visitantes, ambas en dos faltas, una de Isak que se estrelló en el larguero, y otra de Oyarzabal que repelió Unai Simón.



El Athletic, por su parte, continuó sin dar sensación real de peligro y su mejor ocasión fue una entrada por la izquierda de Yuri, cuyo pase no pudo empujar Morcillo. La derrota vuelve a dejar 'tocado' a Garitano y a los 'Leones' a tres puntos del descenso, mientras que la Real Sociedad pone fin a una racha de tres derrotas seguidas y un total de nueve partidos sin ganar entre todas las competiciones para quedarse tercero y a seis puntos del liderato que ostenta el Atlético.



OSASUNA NO ROMPE SU MALA DINÁMICA



Por su parte, en el último partido del 2020, Osasuna y Deportivo Alavés firmaron tablas al empatar a un gol en El Sadar, un resultado que no permite a los de Jagoba Arrasate romper su mala dinámica y que agradó más a los de Pablo Machín.



Los 'rojillos' alargaron a nueve sus partidos sin conocer la victoria y con sólo tres puntos sumados, por lo que se quedan penúltimos, aunque a dos puntos de la permanencia, después de un encuentro donde se vieron lastrados por la tempranera expulsión de su guardameta Rubén por derribar a Deyverson.



Pese a ello, los locales no se descompusieron y gozaron de la mejor ocasión de la primera parte con una falta al palo de Rubén García, mientras que tras el descanso aprovecharon un buen contragolpe para marcar el 1-0 por medio de Roberto Torres. El Alavés no reaccionó en exceso, pero una falta que parecía fuera del área, el VAR la transformó en un penalti que no perdonó Lucas Pérez para arañar un punto que le deja tres por encima de la 'quema'.