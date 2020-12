Fútbol/Premier.- (Previa) La Premier abre el 2021 con una jornada pendiente del coronavirus

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La Premier League abrirá este viernes la actividad futbolística del nuevo año 2021 con la disputa de una decimoséptima jornada pendiente del coronavirus, que alteró la última del 2020, y con el Chelsea-Manchester City como principal centro de atención y con el Liverpool defendiendo su liderato.



El tradicional maratón de partidos de estos días en el fútbol inglés se vio alterado este martes y miércoles con la suspensión de los duelos entre el Everton y el Manchester City, y entre el Fulham y el Tottenham, por la aparición de casos de COVID en los 'citizens' y 'cottagers'.



Precisamente, el conjunto de Pep Guardiola informó este miércoles que no había detectado ningún positivo y que volvía a los entrenamientos para preparar el importante duelo en Stamford Bridge ante un Chelsea que no atraviesa su mejor momento.



El choque es importante para ambos de cara a sus opciones para el título. El City está a siete puntos del Liverpool, pero tiene dos partidos menos, por lo que necesita asaltar el feudo 'blue' donde el año pasado entregó definitivamente el título a los 'reds'.



Allí llegará el domingo en busca de su tercera victoria consecutiva que le dé la regularidad necesaria para reengancharse a la pelea por la Premier, donde está pagando principalmente su menor fiabilidad a domicilio.



En peor estado anímico se encuentra el Chelsea, que está atravesando su peor momento de la temporada. Los de Frank Lampard perdieron en el 'Boxing Day' claramente ante el Arsenal (3-1) y luego tropezaron en casa ante el Aston Villa (1-1), lo que les deja con sólo un triunfo en sus últimos cinco encuentros ligueros y a siete puntos del Liverpool, por lo que un nuevo revés les complicaría sus opciones.



Precisamente, el conjunto de Juergen Klopp también inicia algo acuciado el nuevo año después de sumar dos empates en sus dos últimas jornadas ante el Crystal Palace (1-1) y el Newcastle (0-0). Los 'reds' son líderes con tres puntos de ventaja sobre el Manchester United e intentarán recuperar la senda de la victoria ante un Southampton sólido en casa, pero actualmente algo 'atascado' tras cuatro empates sin ganar, tres de ellos con empate.



De los que empezarán el 2021 jugando está el Manchester United, que querrá presionar al Liverpool igualándole en la tabla con un triunfo en Old Trafford ante un Aston Villa, quinto clasificado y que de salir victorioso se metería en la terna de candidatos.



Además, el Leicester City, tercero a cuatro puntos de la cabeza, visitará a un Newcastle que fue capaz de frenar al líder, y el Everton, cuarto, será el primero en jugar recibiendo al West Ham. El Tottenham tratará de acabar con su dubitativo momento y seguir en la pugna en la visita del Leeds de Marcelo Bielsa, mientras que Mikel Arteta intentará seguir cogiendo aire con una tercera victoria consecutiva en el estadio del West Bronwich Albion.



--PROGRAMA DE LA DECIMOSÉPTIMA JORNADA DE LA PREMIER.



-Viernes 1.



Everton - West Ham.



Manchester United - Aston Villa.



-Sábado 2.



Tottenham - Leeds.



Crystal Palace - Sheffield United.



Brigthon - Wolverhampton.



West Bronwich Albion - Arsenal.



-Domingo 3.



Chelsea - Manchester City.



Newcastle - Leicester City.



Burnley - Fulham.



-Lunes 4.



Southampton - Liverpool.