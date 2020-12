Florida bate el récord de casos de la covid-19 en el último día del año

Fotografía de archivo que muestra a una mujer mientras trabaja en un local de comida que solo sirve por ventana debido a la pandemia del coronavirus, en Miami, Florida (EE.UU). EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 31 dic (EFE).- El estado de Florida, uno de los más golpeados por la pandemia de la covid-19 en Estados Unidos, anunció este jueves que en el último día del año se batió el récord de positivos de coronavirus una semana después de la celebración de las reuniones familiares de Navidad.

El Departamento de Salud informó de 17.192 nuevos casos de coronavirus, superando de largo los 15.300 casos reportados el 12 de julio, cuando el estado estaba en lo peor de la primera ola de la pandemia, así como 127 nuevas muertes debido a la enfermedad.

Estas cifras elevan el total de casos y muertes en el estado a 1.323.315 y 21.990, respectivamente.

Pero el dato de hoy no es algo aislado, sino que la media de casos anunciados por día ronda los 12.700 en la última semana.

Esta nueva ola de la covid-19 llega después de que Florida viviese un verano atroz, rompiendo récords nacionales cuando registró más de 15.000 casos en un día.

Desde entonces, solo California y Texas, los dos estados más poblados del país y los que se han visto más afectados en cómputos globales por la pandemia en EE.UU., han reportado cifras superiores a esos 15.000 en un solo día.

La tasa de positividad de las cerca de 166.000 pruebas realizadas este miércoles en el estado fue del 11,57 %, en un momento en el que solo el 22 % de las camas de hospital y el 18 % de las de unidades de cuidados intensivos estaban disponibles.

De nuevo el foco en Florida recae en el condado de Miami-Dade, con 2.973 nuevos casos en las últimas horas, mientras que su vecino del norte, el condado de Broward, sumó 1.572.

Así, el sur de Florida, donde viven el 29 % de los habitantes de Florida, representa el 39,2 % de los casos con un total de 519.373 positivos.

Y el panorama a nivel nacional no es mucho mejor, pues esta semana se registró un número récord de muertes diario, con 3.740 este miércoles, 15 más que las registradas el día previo, según datos independientes de la Universidad Johns Hopkins.

Estas cifras vienen a confirmar los temores de las autoridades sanitarias del país, que pidieron a la población que evitase en estas fiestas decembrinas las reuniones de más de un grupo familiar para evitar que se propagase todavía más el coronavirus después de la ola de casos que siguió a la celebración del día de Acción de Gracias y de la que todavía no se habían recuperado.

La esperanza a largo plazo está en las vacunas, y hasta este jueves más de 211.165 personas la habían recibido en Florida, 35.700 personas más que el día anterior.