Fauci prevé que EEUU tenga el control de la pandemia el próximo otoño

FOTO DE ARCHIVO: El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, durante una conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 18 de diciembre de 2020. REUTERS/Cheriss May

Por Steve Gorman

LOS ÁNGELES, 30 dic (Reuters) - El principal especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo el miércoles que espera que el país alcance el suficiente nivel de inmunidad colectiva contra la COVID-19 gracias a las vacunas y que recupere "cierta apariencia de normalidad" para el otoño de 2021, a pesar de los reveses iniciales en la vacunación.

Fauci hizo estos comentarios durante un debate en línea sobre la pandemia con el gobernador de California, Gavin Newsom, quien anunció al principio que una variante del coronavirus más infecciosa y originalmente encontrada en Reino Unido fue detectada en su estado, un día después de que se documentara el primer caso estadounidense de la variante en Colorado.

Newsom dijo que la variante del coronavirus B.1.1.7 había sido confirmada ese mismo día en un paciente del sur de California. No dio más detalles, pero el Departamento de Salud Pública de California dijo más tarde que esta persona, un paciente del condado de San Diego, no tiene antecedentes conocidos de viajes, lo que sugiere que la variante se está propagando dentro de la comunidad.

Fauci dijo que esto no le causaba sorpresa y añadió que era probable la aparición de más casos de la variante en todo el país y que la naturaleza mutante de tales virus es algo normal.

"Parece que esta mutación particular hace que el virus se transmita mejor de una persona a otra", dijo. Sin embargo, los individuos infectados con formas anteriores de SARS-CoV-2 "no parecen volver a reinfectarse por esta", lo que significa que cualquier inmunidad ya adquirida "protege contra esta cepa en particular", añadió Fauci.

También destacó que se cree que la llamada variante británica no es más grave en la enfermedad que causa, y que las vacunas de COVID-19 recientemente aprobadas demostrarán ser igual de eficaces contra ella que contra las formas anteriores conocidas del virus.

Aún así, la aparición de una variante más infecciosa podría hacer aún más crítico el rápido despliegue de las inmunizaciones.

El presidente electo Joe Biden advirtió el martes que podría llevar años inocular a la mayoría de los estadounidenses con una tasa de distribución inicial de vacunas que se ha quedado por detrás de las promesas de la administración del presidente saliente, Donald Trump. Biden pidió al Congreso que apruebe una mayor financiación para la campaña de vacunación.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo el miércoles que confía en que superen los primeros fallos en la distribución de la vacuna.

"A medida que entremos en enero, la sensación es que vamos a ganar impulso para poder ponernos al día", dijo a Newsom, añadiendo que esperaba que las inmunizaciones estuvieran ampliamente disponibles para el público general en abril.

Suponiendo que la amplia campaña de vacunación avance como debería durante los meses de mayo, junio y julio, "para cuando lleguemos al principio del otoño, tendremos suficiente buena inmunidad de rebaño como para poder volver realmente a una sólida apariencia de normalidad en escuelas, teatros, eventos deportivos y restaurantes", dijo Fauci.

(Información de Steve Gorman en Los Ángeles; información adicional de Jonathan Allen en Nueva York, Rich McKay en Atlanta, Keith Coffman en Denver y David Shepardson en Washington; traducido por Jose Elías Rodríguez)