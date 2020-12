España condena el ataque al aeropuerto de Aden (Yemen) donde ayer murieron 25 personas y apoya la mediación de la ONU

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de España ha condenado este jueves "con firmeza" el ataque registrado este miércoles en el aeropuerto civil de Aden, en Yemen, donde fallecieron 25 personas y más de un centenar resultaron heridas, al tiempo que ha mostrado su apoyo a la mediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para resolver este conflicto humanitario.



En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, recuerda el hecho de que el ataque se produjo a la llegada del nuevo Gobierno yemení que había jurado su cargo unos días antes. Se trata de un gobierno de coalición que integra por primera vez miembros del Consejo de Transición del Sur, tal como estaba previsto en los acuerdos de Riad de noviembre de 2019.



Así, el Gobierno subraya también el apoyo de España a la mediación de la ONU, que impulsa un proceso político para que los yemeníes acuerden una "solución política y duradera" y pongan fin a un conflicto que dura más de 5 años y que ha causado una "gravísima crisis humanitaria".



El último balance ofrecido este jueves por el ministro de Salud de Yemen, Qasim Buhaibé, en su cuenta de Twitter, confirma un total de 25 fallecidos y 110 heridos en el ataque del aeropuerto civil de Adén.



Los ministros --todos los que componen el Ejecutivo, a excepción del de Defensa-- resultaron ilesos en el ataque, en el que se habrían utilizado explosivos y tres proyectiles de mortero. Por el momento no hay reclamación de la autoría del suceso, si bien desde el Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi se ha responsabilizado a los huthis, que cuentan con el respaldo de Irán.



El ministro de Información, Muamar al Eryani, ha acusado directamente a los huthis de estar detrás de este "cobarde ataque terrorista". "Esto no nos disuadirá de llevar a cabo nuestros deberes patrióticos. Nuestra sangre y nuestras vidas no son más preciosas que las del resto de yemeníes", ha subrayado.



En la misma línea se ha pronunciado el Ministerio de Exteriores, que en un comunicado ha subrayado "las pruebas y los indicios apuntan a que las milicias huthis fueron las que atacaron el aeropuerto con tres cohetes, usando tecnologías que ya emplearon en crímenes previos".



Asimismo, ha denunciado que el aeropuerto de Adén "es un aeropuerto civil" usado por todos los yemeníes y por tanto atacarlo constituye "una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario y un crimen terrorista que debe ser condenado por todos los miembros de la comunidad internacional".